A Carla Vigo le falla su "novio invisible" el día de su cumpleaños

Mañana domingo, Carla Vigo cumplirá veinticuatro años, pero será esta noche cuando celebre con sus amigos esta fecha tan especial en un local madrileño. Estarán, entre otros, Josele Román, Rafael Amargo, su intimísimo Daniel Bryan y Amor Romeira.

Daniel se ha encargado de organizar una fiesta que contará con una ausencia que no pilla de sorpresa al circulo más cercano de la sobrina de la Reina Letizia, la de su ¿novio? Xavi, un veinteañero residente en Barcelona que ha excusado su presencia a última hora, con un motivo que no se cree nadie.

Carla le mandó doscientos euros para que se desplazara a Madrid, porque el personaje en cuestión le dijo que no tenía dinero, y él al día siguiente de recibir esa cantidad, según nos dicen, "tuvo la caradura de llamar a Carla para decirle que le habían atracado y que le quitaron el dinero. Y que por eso no podía venir a la fiesta de cumpleaños. Para Carlita ha sido un golpe muy duro. Nosotros ya le hemos intentado convencer en repetidas ocasiones de que ese hombre no le interesa para nada, porque ya le ha hecho unas cuantas faenas, pero ella afirma que está muy enamorada de él y que no piensa dejarle. Se está engañando a sí misma, Xavi no es la compañía más recomendable. Es como un novio invisible al que solamente le interesa el dinero".

Tampoco asistirá al festejo Antonio Vigo, padre de Carla, escultor y profesor de Bellas Artes en una universidad de la capital de España. No es un hombre mediático, huye de las apariciones públicas y prefiere reunirse con su hija de manera anónima y sin prensa de por medio. Seguramente, comerán este domingo juntos, lejos de miradas indiscretas. Acompañados de la esposa de Antonio y de los dos hijos nacidos de este matrimonio.