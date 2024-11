Carla Vigo habla por primera vez de la Princesa Leonor: "Está muy preparada para ser reina"

No suele hablar de sus "reales" primas, pero esta vez hace una excepción. Carla Vigo demuestra su admiración por la Princesa Leonor y la define como "una mujer que está muy preparada para ser reina". Y cuando se le cuestiona qué tipo de relación mantiene con ella y con su hermana Sofía contesta que "tenemos una relación normal de primas", sin añadir nada más, quizá porque sabe que desde el palacio de La Zarzuela le han pedido que permanezca callada ante las preguntas relacionadas con su familia paterna, sobre todo sobre sus dos primas, su tía Doña Letizia y sus abuelos, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano.

El ritmo de vida nocturno de Carla preocupa a los suyos, saben que sale casi todos los días hasta altas horas de la madrugada y no consiguen convencerla de que deje ciertos hábitos que le perjudican de cara a la opinión pública.

Carla Vigo con su novio Xavi Macías Instagram

También están preocupados por la actual relación de la aspirante a actriz con un joven futbolista catalán, Xavi, del que una fuente muy cercana a la hija de la fallecida Erika Ortiz nos avisa que "es una mala influencia, porque lo único que le interesa de Carla es que le mande dinero a Barcelona. Lo malo es que ella está enchochada con ese tío y parece que no se da cuenta de que se está aprovechando de ella con una caradura tremenda. Por mucho que le decimos que ese hombre no la conviene, no nos hace ni caso".