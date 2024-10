Carla Vigo se sincera sobre la Princesa Leonor y su futuro como Reina tras los Premios Princesa de Asturias

La Princesa Leonor fue la protagonista indiscutible de la semana pasada durante los Premios Princesa de Asturias 2024. La heredera al trono presidió todos los actos del Principado, demostrando muchísima confianza y madurez en cada una de sus intervenciones y discursos. Mañana, la futura Reina de España cumple 19 años y su prima, Carla Vigo, ha reaparecido ante las cámaras durante el evento de "The Hole" y no ha dudado en pronunciarse sobre Doña Leonor y su futuro papel como Jefa de Estado, muy orgullosa.

La sobrina de la Reina Letizia se ha deshecho en halagos hacia la Princesa de Asturias ante las cámaras y considera que su prima lo está haciendo muy bien. Carla Vigo está muy feliz por Doña Leonor y que estuvo "brutal" durante los Premios Princesa de Asturias 2024. "No lo he visto al completo, pero sí que he visto algún trocito por TikTok, y muy bien", ha desvelado la actriz. A Carla Vigo le produce mucho "orgullo" ver lo bien que lo está haciendo la Princesa Leonor con tan solo 18 años porque aún "está creciendo" y cree que será muy buena Reina de España: "Yo creo que sí. No lo sé, pero creo que será muy buena, sí".

Carla Vigo en el estreno de "The Hole" GTRES

Además de hablar sobre la Princesa Leonor, Carla Vigo también se ha sincerado ante las cámaras sobre cómo vive la sobreexposición mediática y ser una persona conocida. Poco a poco, la sobrina de Doña Letizia se va a acostumbrando a la cámaras pero todavía le cuesta asimilar las críticas. "La gente critica todo mucho: hagas las cosas bien, las hagas mal, hagas lo que quieres, no hagas lo que quieres... lo critica todo la gente", ha expresado la joven sobre el asunto.

Carla Vigo reaparece en su peor momento

Hace aproximadamente, Christina Rapado, una de las amigas de Carla Vigo, desveló en exclusiva a este periódico que la sobrina de Doña Letizia estaba atravesando un mal momento, más allá de sus problemas de salud mental. La actriz se lamentó de que . las malas influencias” de las que se rodea Carla "solo la llevan de fiesta con todo lo que eso conlleva, y con todo lo que ella ha pasado, es lo último que le conviene", además de el "falso representante" de de la prima de la Princesa Leonor, que "le chupa la sangre y solo quiere cobrar por ella cuando la lleva a eventos".

Ayer, Carla Vigo reapareció en el evento de "The Hole" de su amiga Amor Romeira, apoyando a la canaria en su nuevo proyecto profesional junto a otros invitados vips. La actriz no quiso perderse la gran noche de Amor y atendió muy amablemente a la prensa, sin entrar en ningún tema relacionado con sus "malas influencias" o sus problemas de salud mental.