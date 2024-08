Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, denuncia que ha sufrido acoso sexual

Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, ha ido ganando popularidad en los últimos años y solo en su perfil de Instagram cuenta con más de 35.000 seguidores. Con ellos comparte contenido relativo a su día a día e incluso reflexiones o posicionamientos sobre algunas causas sociales, pero su última publicación en las redes sociales nada tiene que ver con estos asuntos.

La prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha querido denunciar a través de la sección de Historias de la plataforma el acoso que ha sufrido de parte de un hombre que empezó a seguirla e increparla por la calle, un tamaño susto que, por fortuna, solo quedó en eso.

"Os voy a compartir una experiencia que he vivido hace nada de acoso. Un señoro, por no faltarle el respeto, me ha empezado a perseguir y me ha dicho literalmente que si podía probar de mi teta", ha comenzado relatando Carla Vigo, evidentemente molesta. "Qué asco dais los hombres así, de verdad os lo digo", recalca antes de llamar a la calma a sus seguidores y a señalar que se encuentra en casa "tranquila".

Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia JuanJo Martín Agencia EFE

No es la primera vez que Carla Vigo acapara titulares por este tipo de incidentes. El pasado junio se dio a conocer que fue víctima de un intento de atraco en el metro de Madrid, en una de las estaciones más concurridas. Por lo visto, un hombre intentó hacerse con su bolso y su móvil, aunque un espontáneo héroe salió a su caza y logró recuperar el teléfono de la joven, que se encontraba aterrada y llorando por lo sucedido.

Pasados unos días, Carla Vigo confirmó a LA RAZÓN que no había sufrido daños con un escueto "estoy bien", aunque todavía tenía el susto en el cuerpo. De hecho, sus más allegados trasladan a este periódico que tuvo miedo de salir de casa durante un tiempo y que arrastraba una especie de trauma desde lo ocurrido.

Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia Gtres

Pero Vigo se mantiene fuerte ante la adversidad y decidida a seguir adelante tras una época complicada. En este momento está inmersa en el rodaje de una nueva serie, "Estrellas en la red", cuyo capítulo piloto ya se habría grabado. "Hace de la hija de una de las protagonistas, de la actriz Ana Navasquillo. Carla da vida a una joven que sabe mucho de ordenadores y nuevas tecnologías", explicaba la actriz Josele Román, compañera de reparto de la sobrina de la Reina.