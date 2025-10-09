Carlo Costanzia y Alejandra Rubio: el motivo por el que su guerra judicial por su hijo “no tiene recorrido”

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han tratado de proteger la imagen pública de su hijo, que tiene a día de hoy tan solo 10 meses de vida. A pesar de ello, unas fotografías familiares han terminado siendo protagonistas en la portada de la revista ‘Diez Minutos’. Les ha sentado muy mal, pues no solo no han cobrado por ese reportaje fotográfico, sino que se habría hecho sin su consentimiento expreso. Es por ello que el hijo de Mar Flores ha anunciado el inicio de acciones legales para hacer valer sus derechos como padre para proteger al menor.

Pero con esto ha llegado la polémica. Son muchos los que comprenden el enfado de los padres al ver que su hijo forma parte de una colección de instantáneas que ahora reinan en el kiosco rosa. Poco o nada les importa que el rostro del niño haya sido pixelada según establece la ley o que se haya respetado información del propio menor, centrándose el reportaje en los adultos. Aun así, también los hay que han cargado públicamente contra la hija de Terelu Campos y su pareja por poner a trabajar a sus abogados y les advierten del poco recorrido legal de su demanda.

Críticas a la “doble moral” de Carlo y Alejandra

Alejandra Rubio mostró su malestar al ver las fotografías, pero más contundente fue su pareja al emitir un comunicado. En él mostraba su desconcierto porque “si sus propios padres no le sacan y no quieren que se sepa cómo es, no se respete la privacidad de un bebé de 10 meses y tenga que ser portada de revistas sin aún poder ni siquiera decidir”. Reconoce que se pixeló al menor como establecía la ley, pero le da miedo porque “no sé qué pueden hacer con esta imagen y cuánta gente le puede ver o dónde puede acabar”. Con ello, informaba que “ya se están tomando las medidas necesarias para pedir amparo en la ley ante esta barbaridad”.

Pronto recibió respuesta. No tanto por la justicia, que va lenta, sino por otros profesionales en la materia. Para Isabel Rábago, la causa iniciada por el hijo de Mar Flores “no va a tener recorrido”. Sostiene su argumento en que “la veracidad de la información no es cuestionable, porque no es un carácter injurioso, es una imagen de una madre con un hijo y son personajes públicos”. Este último punto les sienta mal a los protagonistas, pero la periodista, también abogada, subraya desde ‘Espejo Público’ que “nos habéis hecho partícipes de vuestro embarazo, habéis cuantificado el precio del embarazo y habéis cuantificado el precio del parto, aunque no lo hemos visto porque no se llegó a ningún acuerdo”.

Isabel Rábago sube la apuesta y asegura que “incluso si la foto hubiese salido sin pixelar, no habría tenido recorrido, porque los rasgos del menor no le identifican para el resto de la sociedad al salir de espaldas”. Para ahorrarle a Carlo Costanzia y Alejandra Rubio “dinero en abogados”, habla de la jurisprudencia al respecto y les informa de que la última sentencia del Tribunal Supremo en abril de 2024 se llevó un caso similar, hijo de un famoso, en este caso sin pixelar y prevaleció el derecho a la información del medio.

Gema López, desde el mismo programa de Antena 3, sigue la misma línea y subraya que “el problema es que están jugando en una pista de circo sobre el alambre. De repente, yo me entero de que estás embarazada por una exclusiva, me entero de que tu madre va al parto, pero la consuegra no va, me entero de que tu primo no le ha visitado… y de todo esto me entero por ti”, dice señalando especialmente a Alejandra Rubio.

“Además Carlo se sienta en una entrevista la semana pasada y dice ‘me quiero casar con Alejandra y darle un hermano a mi hijo’. Por lo tanto, estáis hablando de vuestra vida y lo curiosos es que quien contesta en esta ocasión ha sido Carlo, no Alejandra. ¿Dónde lo hará Alejandra? Donde está contratada. ¿Y para qué está contratada Alejandra? Para hablar de su vida. Esto es la pescadilla que se muerde la cola y, al final, entiendo que hay menores y hay que protegerlos, pero jugar a este juego y no salir escaldado es muy complicado”. Y es que Gema López no comprende “sobre las lecciones de moral de si ahora vamos a opinar, por supuesto que vamos a opinar porque tú, precisamente, estás también contratada para opinar”.