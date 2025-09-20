Carlo Costanzia desmonta a Mar Flores: "Ella fue la infiel"

Cuando Mar Flores conoció a Carlo Costanzia sintió que había encontrado a "la persona adecuada". Tenía "una labia perfecta" y le pareció un hombre interesante. Eso fue a principios de los noventa y la relación avanzó tan rápido que en 1992, con Mar embarazada de su primer hijo, Carlo, pasaron por el altar. Pero el amor se esfumó con la misma rapidez e intensidad. El final fue, según han explicado ambos en diferentes formatos, un "infierno".

Mar Flores y Carlo Costanzia en una imagen de archivo Gtres

La modelo ha relatado en sus memorias episodios durísimos vividos durante y después de esa relación. Como era de esperar, sus declaraciones han sido respondidas por Carlo de una manera muy tajante: "Son falsedades y voy a pedir amparo a la Justicia".

"Haré lo que tenga que hacer"

El aristócrata italiano se sentó anoche en el plató de "¡De viernes!" para defenderse de las palabras de su expareja y madre de su hijo. "Lo que respecta a mí es falso. Ni más ni menos. Y como son falsedades, voy a pedir amparo a la Justicia. Haré lo que tenga que hacer", insistió.

Antes de iniciar su relato, aclaró la razón de su expresión de aparente indiferencia: "Tuve un accidente muy grave que me reconstruyó la cara, llevo placas por todos lados y eso me dejó una expresión seria. A eso se suma la edad y, por supuesto, que aquí vengo a hablar de temas serios que me afectan mucho".

A continuación, pasó al contenido del libro. "Yo he vivido un infierno por casi 10 años como padre, incluso cuando tenía la guardia y custodia. También le he acompañado en sus problemas de adicciones, he estado presente en reuniones terapéuticas, pero nunca me consta que su madre asistiera".

Carlo Costanzia y su madre, Mar Flores, pareja sorpresa de 'DecoMasters' Europa Press

Carlo quiso desmontar algunos de los pasajes de las memorias. Entre ellos, la infidelidad. Negó rotundamente que fuese infiel y aseguró que fue al revés. Mostró incluso una factura telefónica de diciembre de 1994 con llamadas desde la casa de Javier Merino, mientras ella le decía que estaba en Becerril de la Sierra con su familia. Contó que el propio Merino le confesó que Mar le había asegurado que ya estaban divorciados.

"No quería añadir más amargura"

El aristócrata reconoció que no tenía "ninguna gana" de leer el libro y que fue su nuera, Alejandra Rubio, quien le llevó el libro a Turín. Con su complicada situación familiar, con dos hijos condenados, "no quería añadir más amargura" a su vida. Una vez que tuvo el libro en sus manos, cambió de idea. "Después de ver la cobertura mediática, está claro que me lo he cogido y me lo he leído", señaló. Y encontró lo que, a su juicio, considera "barbaridades" y "mentiras". "Para mí es un punto final", zanjó.