Carlo Costanzia estalla y culpa a sus padres por igual de su “infierno infantil”

Sentado a oscuras en el plató de ‘De viernes’, Carlo Costanzia escucha las opiniones que han surgido en los debates televisivos. Esos que él mismo ha alimentado con la entrevista de la semana pasada y que ha generado un gran revuelo mediático. Todo a raíz de la publicación de las memorias de su madre, Mar Flores, hace poco menos de un mes y que pusieron en jaque a su padre. Revelaciones de supuestos episodios que terminaron siendo denunciados ante la policía. Después fueron retirados por la modelo para proteger a su hijo, pero él pone en duda lo confesado por ésta en su autobiografía.

Él decía no querer posicionarse y querer por igual a sus progenitores. Sin embargo, mostró en sus reproches por quién velaba y a quién consideraba la persona equivocada. En su opinión, su madre “debería haber mantenido ciertas cosas en privado y ciertas haberlas resuelto, si así hubieran sido, por vía judicial”. Él es partidario de que “los trapos sucios se lavan en casa” y no ve justo que “dice cosas fuertes de mi padre de las que no quiero formar parte. No es plato de buen gusto que España sepa todo”.

Carlo Costanzia entre la espada y la pared

La semana pasada aseguró que no había leído el libro de su madre. Tampoco estuvo en la presentación del mismo para no posicionarse. Aun así, alertó a su padre del contenido de la biografía para darle la oportunidad de emprender las acciones que legales que considere necesarias. Ni Lydia Lozano se lo cree, que conectó en directo desde el hospital llorando tras la operación de urgencia de su marido Charly. Pero teniendo en cuenta esta premisa de que no sabe nada, desde el programa le enfrentan a los capítulos más fuertes de lo confesado por su madre.

Carlo comienza su entrevista reconociendo que fue Mar Flores quien le dijo que iba a publicar sus memorias. Eso sí, “me lo dice días antes de que se publiquen. Me dio que esperaba que lo entendiese, que eso para ella era como una especie de terapia. Ella no me dice nada del contenido, solo me dice que le encantaría que lo leyera para que la entendiese después de tantos años de sufrimiento”. Pese a su ruego, el hijo asegura que no lo ha leído.

Los colaboradores le han apretado al ver que se resistía a posicionarse o al menos a decirlo después de que sus actos hablasen por él. Esto le ha hecho estallar y responder creando tensión en plató: “Yo nunca jamás he hablado mal ni de mi padre ni de mi madre, ni de nadie de mi entorno. Nunca he hecho público absolutamente nada, yo lo que he hecho es venir aquí a aclarar las cosas que se estaban hablando de mí en televisión. Yo no soy el responsable de que a alguien le siente mal el relato de mis experiencias”. Este último dardo tiene diana clara, su madre, pues Ángela Portero le subrayaba el enfado que no ha disimulado la modelo.

“Yo he sido un menor que se ha visto envuelto en cosas muy graves de adultos que no tendrían que haber sucedido. Tanto mi padre como mi madre expusieron su vida en la televisión y los dos son culpables. Culpa tienen exactamente los dos de que eso haya sido la causa de mi infierno infantil, que ahora estoy reviviendo después de muchos años de terapia”, responsabiliza Carlo Costanzia a sus padres por igual por no haberle protegido de su cruce de ataques. “Lo fácil sería poner de parte de uno o de otro, lo difícil es no posicionarme y quererles a los dos de la misma manera”, sentencia.