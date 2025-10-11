Carlo Costanzia teme que las fotos de su hijo terminen en "webs de sexo"

Este miércoles la revista ‘Diez Minutos’ publicaba unas fotografías de Alejandra Rubio con su hijo en brazos. No se hizo esperar la reacción del padre, Carlo Costanzia, que puso a su equipo de abogados a trabajar en acciones legales por lo sucedido. “Si sus propios padres no le sacan y no quieren que se sepa cómo es, no se respete la privacidad de un bebé de 10 meses y tenga que ser portada de revistas sin aún poder ni siquiera decidir”, se quejaba en el comunicado en el que mostraba su preocupación, porque “no sé qué pueden hacer con esta imagen y cuánta gente le puede ver o dónde puede acabar”. Por eso demanda.

Son muchos los que han criticado su respuesta a la publicación del reportaje de la polémica. Incluso hay quienes dejan claro que su querella no tiene recorrido en los tribunales y le detallan punto a punto por qué tendría las de perder. Aun así, durante su entrevista en ‘De viernes’ él ha querido mantenerse firme en su postura en defender a su hijo de los medios. Incluso cuando él mismo o su pareja ha hablado del menor en revistas o platós de televisión. Algo que le recuerdan los colaboradores, provocando que Terelu Campos salga en defensa de su yerno.

Terelu Campos da la cara por Carlo Costanzia

Los colaboradores del programa de Telecinco han defendido el trabajo periodístico. Le subrayan que las fotografías publicadas cumplen a rajatabla lo establecido por ley, pues no se muestra la cara del menor en ningún momento y sale siempre de espaldas: “Es un reportaje pulcro”, dice Antonio Rossi, además de que se hizo “bajo la más absoluta legalidad”. Y es que no considera que exista falta de profesionalidad en el reportaje, lo que enciende al padre, que no desea que circulen fotografías de su hijo ni en medios de comunicación ni redes sociales.

Y es que uno de los miedos de Carlo Costanzia no es tanto que se publique en una revista, sino el uso que se puede dar a esas imágenes. Se queja de que el paparazzi vende las fotos al medio y publican varias, pero habría muchas más: “Quién sabe que no se dedica a colgarlas en webs de sexo”, plantea. Un planteamiento que ha esto que su suegra, Terelu Campos, se revuelva en su asiento: “¿Estamos locos? ¿Qué persona, sea periodista o no lo sea, puede hacer esa barbaridad sabiendo que está penado por la ley?”.

Dejan esta vertiente a un lado y la pareja de Alejandra Rubio pone el foco en cómo le han criticado por tomar acciones legales para proteger la imagen de su bebé. Pero también le llama la atención quién lo ha hecho: “Esta semana me he quedado bastante impactado porque la gran mayoría que habla de esto son mujeres con hijos. Me encantaría verlas en esta posición. Me gustaría preguntar a la gente de casa si les gustaría que alguien tuviera la foto de su hijo de 10 meses”.

“No me hace gracia que si yo, su padre, decido no vender su imagen, ni comerciar con ella, que otra persona lo tenga porque abriendo paréntesis cuando el niño tengo 18 años todas esas imágenes se van a poder sacar. A mí no me apetece que se vea la cara de mi hijo de menor y creo que estoy haciendo un discurso lo bastante sensato, porque ¿os gustaría que alguien tuviese la foto de vuestro hijo en un móvil?”.