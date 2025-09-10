Carlos Alcaraz abandona la soltería: se confirma su romance con la modelo Brooks Nader

Mucho se lleva rumoreando en las canchas de tenis la estrecha relación que mantienen Carlos Alcaraz y Emma Raducanu. Han hecho muy buenas migas, se apoyan en sus compromisos con la raqueta desde las gradas y también comparten y celebran sus triunfos en la intimidad, alejados del foco. Son muchas y muy variadas las pruebas que apuntarían a que entre la pareja de tenistas ha surgido una historia de amor. Y eso a pesar de los intentos de ambos de dejar claro que tan solo son amigos y que no han traspasado los límites. Pero ahora al fin el mundo les ha creído, después de que haya entrado en el partido una nueva fémina.

Después de un nuevo despliegue de gestos de complicidad, sonrisas y miradas cómplices entre los tenistas, ahora se desvela que su romance no es posible. Al menos no por ahora, dado que el corazón del deportista murciano ya está ocupado por otra espectacular mujer. La afortunada es la modelo Brooks Nader, una de las maniquíes más cotizadas de Estados Unidos y de las mejor pagadas del sector. Un romance que había logrado permanecer en secreto, hasta que la cuñada ha decidido romper su silencio.

La hermana de Brooks Nader confirma el idilio con Carlos Alcaraz

El tenista murciano ha tratado de ser discreto respecto a su vida más allá de las pistas de tenis. Poco o nada ha querido desvelar sobre sus inquietudes amorosas, aunque sí se ha reído mucho cuando le han adjudicado un romance con Emma Raducanu. Pero se ha quedado ahora mudo cuando los rumores apuntan a que la afortunada no es su amiga tenista, sino la espectacular modelo que ha lucido incluso las alas de Victoria’s Secret sobre la pasarela.

“Salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento”, reconoce Grace Ann, hermana de la modelo. Su intención no era tanto que Brooks se anotase un tanto con su nuevo romance, sino más bien desmentir el rumor que le hacía pareja de otro tenista, el italiano Jannik Sinner. Se decía que la modelo y el deportista estaban iniciando un romance, aunque era impreciso, como dice la hermana, pues el protagonista de esta nueva historia de amor no sería el italiano, sino el propio Carlos Alcaraz. Con el que se batió en duelo en el último partido del US Open y que le hizo perpetuar su número uno en el ATP.

La modelo Brooks Nader Gtres

El tenista y la modelo están llamados a ser la pareja de moda de la temporada. Son guapos y han encontrado el éxito en sus respectivas carreras, lo que les otorga poder y notoriedad pública. Es imposible que las miradas no se posen sobre ellos, siendo la estrella internacional del tenis y una de las mayores bellezas del mundo. Y es que, si a él le siguen los talones con sus golpes de raqueta, a ella igual con sus desfiles, su propio reality, sus publicidades y un sinfín de negocios que le han hecho crear su propio imperio.

Pero a pesar del interés que generan han logrado pasar desapercibidos y es que la cuñada del tenista reconoce que incluso ya ha sido presentado oficialmente a la familia, aunque ella aún no ha tenido el placer: “Me muero por conocerlo”, confiesa. Y es que Carlos Alcaraz está de moda, roba suspiros por doquier, pero parece que él ya tiene a quien entregarse y no era precisamente su compañera en las pistas de tenis y fiel amiga más allá, Emma Raducanu. Brooks Nader ha hecho nido en su corazón antes.