Carlos Baute y su hijo José Daniel conquistan TikTok con complicidad y buen humor
Padre e hijo estrenan perfil conjunto en la red social con más de 3.000 seguidores y sellan en público una relación que durante años estuvo marcada por la distancia
El tiempo y la madurez han hecho lo que parecía imposible hace apenas una década: que Carlos Baute (51) y su hijo mayor, José Daniel (37), disfruten hoy de una relación cercana, cómplice y envidiable. Tanto es así que han decidido dar un paso más en su exposición pública creando un perfil conjunto en TikTok, donde ya superan los 3.000 seguidores.
La historia entre ambos ha estado marcada por capítulos de desencuentro y tensión. José Daniel nació fruto de una relación adolescente entre el cantante venezolano y Nayera Arellán, cuando Baute apenas tenía 15 años. No fue hasta 2013 cuando un tribunal lo reconoció legalmente como hijo suyo, un proceso que llegó acompañado de titulares mediáticos y de una visible distancia entre padre e hijo. Sin embargo, tras años de polémica, la reconciliación llegó en 2021, cuando ambos decidieron dar un giro a su vínculo.
Vídeos compartidos
Desde entonces, el intérprete de "Colgando en tus manos" no ha dudado en presumir de primogénito en sus redes sociales. Viajes, reuniones familiares, momentos espontáneos… y ahora también divertidos vídeos compartidos en TikTok, donde se muestran con naturalidad y buen humor.
En la cuenta conjunta, los seguidores han podido ver desde bailes sincronizados hasta retos virales, además de bromas entre padre e hijo que revelan la química que existe entre ellos. En más de un clip, la audiencia ha señalado el asombroso parecido físico que comparten, algo que Baute celebra con orgullo. "Dos gotas de agua", comentan los fans en referencia al parecido entre el cantante y su primogénito.
Aunque el número de seguidores aún es modesto en comparación con los millones que mueven otros artistas, la presencia de Baute y José Daniel en TikTok tiene un valor emocional mucho más profundo: se trata de una declaración pública de unión y de la superación de un pasado turbulento. Una narrativa que conecta con una audiencia cada vez más sensible a las historias de reconciliación y segundas oportunidades.
Carlos Baute, que ha sabido reinventarse en distintas etapas de su carrera musical, parece ahora disfrutar del momento desde un plano más personal, mostrando una faceta íntima y paternal que el público no había visto hasta hace unos años. Para José Daniel, en cambio, la visibilidad junto a su padre supone el reconocimiento de un espacio que durante mucho tiempo se le negó.
La complicidad que transmiten en sus vídeos es hoy la mejor carta de presentación de un vínculo familiar que ha sobrevivido a la distancia, al ruido mediático y al paso del tiempo. Y ahora, gracias a TikTok, queda plasmado en formato digital para una generación que celebra las segundas oportunidades tanto como los bailes virales.
