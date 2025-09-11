Carlos III está feliz: Harry volverá a visitarle, esta vez con Archie y Lilibet

Habían pasado 18 meses desde que el rey Carlos III de Inglaterra y su hijo pequeño, el príncipe Harry, no se veían. Un año y medio en el que han estado manteniendo un tenso conflicto que daba como resultado un revuelo mediático desagradable para ambas partes. El monarca guardaba silencio y apariencias, mientras que el hijo díscolo ofrecía declaraciones que suponían desafíos difíciles de sortear. Pero este miércoles se obró el milagro en Clarence House, con una reunión que todos esperaban con impaciencia.

Todas las pistas apuntaban a que esta vez el príncipe Harry sí daría el paso de ver a su padre. Las últimas ocasiones en las que ha pisado suelo británico desde que rompió lazos con su familia no se había dignado a llamar a su puerta. La excusa perfecta era una intensa agenda que cumplir o la premura de abandonar la zona cuanto antes para seguir con el tour previsto. Pero el cáncer contra el que batalla el soberano desde hace año y medio le hizo replantearse las cosas y dio muestras públicas de su intención de solucionar el problema. Ya preparan el siguiente paso: el encuentro con sus nietos.

Carlos III y Harry firman la paz al fin

“Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando, la vida es preciosa”, decía el marido de Meghan Markle en una de sus últimas entrevistas. No se esforzaba en ocultar el distanciamiento y reconocía que la enfermedad de su padre era una oportunidad para que retomaran el contacto. Así parece que han estado negociando cuándo sería el mejor momento para que el encuentro se materializase. Fue este jueves, tomaron té durante unos minutos y se volvieron a despedir. Pero parece que ha sido un ‘hasta luego’, pues habrían planteado la posibilidad de que el abuelo pueda disfrutar un poco de sus nietos.

El principe Harry y Meghan con sus hijos ALEXI LUBOMIRSKI

Padre e hijo estuvieron juntos en el interior de la fortaleza familiar durante 54 minutos. Les supo a poco a ambos, de ahí que se asegure que en breve habrá una nueva excursión del duque de Sussex a Reino Unido. Esta vez le acompañaría Meghan Markle y también sus hijos, Archie y Lilibet Diana, que ya tienen seis y cuatro años respectivamente. Así lo desvelan desde ‘Daily Mail’ tras haberlo confirmado a través de fuentes de Buckingham.

“Está claro que Harry se arrepiente ahora de algunos de sus actos. Quiere restablecer la relación con su familia y con la gente de Reino Unido”, mantienen estas fuentes citadas. Descartan el regreso del príncipe al país, pero sí hablan de un nuevo encuentro para que el rey pueda comprobar lo mucho que han crecido sus nietos, tras tres años sin verles en persona.

La última vez que Carlos III tuvo ocasión de saludar a los hijos de los duques de Sussex fue en el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Ellos ya estaban instalados al otro lado del Atlántico tras haber roto lazos familiares y renunciado a las responsabilidades de la corona para llevar una vida independiente más lucrativa. Había tensiones, pero aun así el abuelo pudo compartir un momento con sus nietos. Ya han crecido, la pequeña aún estaba en brazos de sus padres y ahora ya corretea por toda la casa incombustible.