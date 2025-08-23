Carlota Corredera se agarra a un clavo ardiendo tras ser desbancada por María Patiño

Tras su buena labor al frente de "Tentáculos", Carlota Correderaesperaba seguir al frente del programa a partir de septiembre, pero la productora del mismo tiene otros planes en los que Carlota va a ocupar un papel secundario.

Ya no estará comandando el nuevo proyecto que se inicia el uno de septiembre, en este sentido se ha visto desbancada por María Patiño. A ella le han reservado presentarlo únicamente los viernes. Y haciendo de tripas corazón, como si se agarrara a un clavo ardiendo, porque no cuenta con mejores ofertas, ha dado el visto bueno a su nuevo cometido. De lunes a jueves por la tarde será María la titular.

María Patiño en el podcast de Youtube Dogfy Diet Dogfy Diet / Youtube

Corredera no vive su mejor momento profesional, eso es más que evidente, y en el programa en cuestión, "No somos nadie", de la cadena TEN, será, en cierto modo, la sustituta de Patiño los viernes. Mal pago para quien se ha entregado en cuerpo y alma a la productora de Oscar Cornejo y Adrián Madrid.

Captura de Carlota Corredera en el programa 'Tentáculos' Canal Quickie

Quien ha rechazado la oferta de sumarse al citado espacio televisivo es Lydia Lozano. Después de muchos años compartiendo plató con Patiño, Matamoros, Belén Esteban y compañía, decide dar un giro radical a su carrera. Está harta de los gritos y lágrimas de antaño y busca nuevos horizontes. Según se rumorea tiene una oferta para regresar a TVE, con un cometido más tranquilo y menos jaleos entre colaboradores.

Recortes para todos

En el caso de Belén, no le quedó más remedio que negociar a la baja su nuevo contrato con la productora. Son tiempos difíciles para todos y ya no se pagan las cantidades de antaño. La exprincesa del pueblo se aprieta el cinturón como el resto de colaboradores. Aquí nadie se salva de los recortes.