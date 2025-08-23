Inicio de curso
Carlota Corredera se agarra a un clavo ardiendo tras ser desbancada por María Patiño
A pesar de los buenos resultados de su programa, se ha visto relegada a un papel secundario
Tras su buena labor al frente de "Tentáculos", Carlota Correderaesperaba seguir al frente del programa a partir de septiembre, pero la productora del mismo tiene otros planes en los que Carlota va a ocupar un papel secundario.
Ya no estará comandando el nuevo proyecto que se inicia el uno de septiembre, en este sentido se ha visto desbancada por María Patiño. A ella le han reservado presentarlo únicamente los viernes. Y haciendo de tripas corazón, como si se agarrara a un clavo ardiendo, porque no cuenta con mejores ofertas, ha dado el visto bueno a su nuevo cometido. De lunes a jueves por la tarde será María la titular.
Corredera no vive su mejor momento profesional, eso es más que evidente, y en el programa en cuestión, "No somos nadie", de la cadena TEN, será, en cierto modo, la sustituta de Patiño los viernes. Mal pago para quien se ha entregado en cuerpo y alma a la productora de Oscar Cornejo y Adrián Madrid.
Quien ha rechazado la oferta de sumarse al citado espacio televisivo es Lydia Lozano. Después de muchos años compartiendo plató con Patiño, Matamoros, Belén Esteban y compañía, decide dar un giro radical a su carrera. Está harta de los gritos y lágrimas de antaño y busca nuevos horizontes. Según se rumorea tiene una oferta para regresar a TVE, con un cometido más tranquilo y menos jaleos entre colaboradores.
Recortes para todos
En el caso de Belén, no le quedó más remedio que negociar a la baja su nuevo contrato con la productora. Son tiempos difíciles para todos y ya no se pagan las cantidades de antaño. La exprincesa del pueblo se aprieta el cinturón como el resto de colaboradores. Aquí nadie se salva de los recortes.
