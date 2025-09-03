Carme Chaparro, "sin fuerzas para salir de la cama" por el tratamiento su misteriosa enfermedad

Carme Chaparro está emocionada, pues por fin puede animar a sus fieles seguidores a que acudan a las librerías para hacerse con su nuevo ejemplar. Lanza un nuevo libro con el que pretende continuar con su exitosa faceta como escritora, ahora promocionando su nueva aventura, ‘Venganza’. Pero quizá esta alegría le ha llegado en un momento delicado de su vida, pues su salud le está jugando una mala pasada. Ha sido un verano bastante complicado para la presentadora de Mediaset respecto a la enfermedad con la que convive: “Han sido unas vacaciones diferentes”, alerta a sus fans.

A través de las redes sociales, la periodista ha querido confesarse. Lo hace para anunciar no solo que su nuevo libro en breve sale a la venta, sino también para dar explicaciones del motivo por el que ha estado tan ausente estas semanas. Ha adoptado un perfil público mucho más bajo del que tiene acostumbrados a sus seguidores, de ahí la necesidad de explicarse. No es que haya estado centrada en escribir, que también, además de tratar de generar preciosos momentos junto a su familia y seres queridos. Lo que da contexto a su ausencia ha sido su calvario médico, como así aclara junto a una imagen en la que aparece, a modo de selfie, recostada en la cama.

Carme Chaparro se sincera sobre su enfermedad

“Un poco ausente por aquí. La meditación. Tengo días buenos, momentos incluso fantásticos, y otros en los que no saco fuerzas ni para levantarme de la cama. Este que veis es uno de ellos (como no hace falta decir, por mi cara). Ya estamos llegando al final del proceso”, comenzaba a detallar la presentadora, que está sufriendo los estragos de los efectos secundarios de la medicación que los expertos le han recetado para hacer frente a su diagnóstico. Una enfermedad a la que lleva haciendo frente desde principios de año, pero a la que ha preferido no poner nombre para no preocupar en exceso a sus allegados.

“Espero poder contaros más cosas, y buenas, pronto. Confío en los médicos, pero tenemos que ser conscientes de que no hay futuro sin más investigación. Ahora mismo, una de las cosas que más impulso me da para levantarme es mi nueva novela. Os espero a todos al otro lado de las páginas, en ‘Venganza’. A partir del 17 de septiembre. No volverás a ver la tele como antes”, promete como cebo de su última aventura literaria, que ameniza con un nuevo parte de salud. Y es que sus seguidores le reclaman más información sobre lo que le sucede, después de informar el pasado mes de marzo que está librando una batalla por su salud.

“Voy a contaros algo que para mí es difícil de contar, pero que espero poder contar bien. He tenido que parar muchas cosas de mi vida para poder cuidarme y tratarme, pero vamos por el buen camino”, decía a principios del mes de marzo. Casi dos meses después actualizada su estado de salud: “En la cama y con un día malo por la medicación, me ha pillado el nuevo día de los transistores, como aquel 23F que me pilló tan pequeña, pero que tan bien recuerdo”, decía el día del apagón nacional el pasado 28 de abril. Más tarde reconocía que, “cuando se trata de salud, es delicado. Ahora mismo estoy inmersa en un intenso proceso médico para determinar la mejor de las opciones de tratamiento. Os iré contando”. Por ahora no ha desvelado qué enfermedad tiene, aunque sus seguidores ya han hecho sus cábalas y le desean lo mejor. También con su nueva novela.