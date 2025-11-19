Carmen Cervera pierde el título de baronesa Thyssen y el apellido

Ya no nos podremos referir a ella como la baronesa Thyssen, pues se ha borrado de un plumazo su condición. Carmen Cervera, conocida cariñosamente también como Tita Cervera, ya no podrá presentarse con el título que ostentaba desde que se casase con el varón. Todo después de que haya renunciado de manera voluntaria a la nacionalidad suiza. Una decisión que conlleva unas consecuencias que seguramente habrá tenido en cuenta. Entre ellas, la imposibilidad de utilizar más el apellido Thyssen-Bornemisza y, con ello, también a la conexión del mismo con el título del que hacía gala y presencia.

La madre de Borja Thyssen ha dado un paso inesperado por todos, como así ha confirmado este miércoles ‘Vanitatis’. Ha cortado sus lazos con el noble linaje, después de que presentase ante las autoridades la correspondiente solicitud para su renuncia de la ciudadanía suiza. Desde el citado medio han accedido a la documentación que prueba este cambio en su identificación, amparados bajo los artículos 37 y siguientes de la Ley Federal de Nacionalidad. Así se le retira de manera inmediata el pasaporte suizo, entre otra documentación que podría reflejar su ya antiguo apellido.

Las consecuencias de la renuncia de la baronesa Thyssen

Carmen fue la quinta y última esposa del barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemizsa. Se casaron en agosto de 1985, enlace con el que no solo sellaban su amor, sino también el destino de una ingente fortuna y el peso de un apellido con linaje. Desde su boda, ella adoptó el apellido de su marido y fue registrada en Suiza con él cuando obtuvo la nacionalidad. Lo ha utilizado con orgullo durante 40 años, pero ya tan solo nos podremos referir a ella como la baronesa Thyssen por mera costumbre.

El Baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza con su quinta esposa, Carme Cervera. (AP Photo/KEYSTONE/Archive) STR Agencia AP

El apellido Thyssen-Bornemisza también podía utilizarlo en España, pues es el que se reflejaba en sus documentos de identidad suizos. Claro está, estos han sido ya cancelados de manera inmediata al desvincularse del país y renunciar a su ciudadanía. Al no estar ya inscrito de manera legal en el Registro Civil suizo, pierde su valor internacional, también en nuestro territorio, como se recoge en el artículo 30 del Código Civil Suizo (ZGB).

Además, a partir de ahora Carmen deja de formar parte de la clase aristocrática. Renunciar a la nacionalidad suiza implicaba cortar el hilo que le unía al título del barón de Bornemisza. Algo que seguramente le habrá costado mucho dejar atrás. Un movimiento que ha sorprendido mucho, pues la ciudadanía suiza está muy cotizada entre las grandes fortunas. Esto hace pensar que hay cuestiones económicas, patrimoniales y sucesorias que le han obligado a tomar tan drástica determinación. Con ello estaría protegiendo su legado y preparando una futurible herencia más sencilla para sus hijos. Pero, también es cierto que desde hacía años la baronesa Thyssen no disfrutaba de los paisajes suizos, tras la venta de Villa Favorita de Lugano en 2015.