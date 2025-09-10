La carta manuscrita que Mar Flores escribió a Terelu Campos y el motivo de su enemistad

María Patiño tenía una mordaza que le impedía hablar. Este miércoles se terminaba el plazo de embargo impuesto a la información que le quemaba por dentro. Asegura desde ‘No somos nadie’ que es la primera vez que ha tenido que firmar un contrato de confidencialidad y que hasta este día no podía decir lo que sabía. Terminado el plazo, desvela que ha hablado con Mar Flores sobre sus memorias, ‘Mar en calma’, junto a otros periodistas. Les hizo prometer que no dirían nada hasta que este 10 de septiembre su libro viese la luz.

“Hay un momento determinado, Mar en un principio mide las palabras y transmite calma, estaba muy reflexiva, que le pregunto que si ya no guarda rencor a los hombres que tanto daño te hicieron, por qué si se lo sigue guardando a Terelu Campos. Ella en ese momento cambia de actitud, aunque sigue sentada a los que la rodeábamos, y dice en un tono contundente que hay una cosa que no entenderá nunca, el apoyo de algunas mujeres para destruir a otras”, comienza a contextualizar la información que manejaba y compartía con el público.

El motivo del mal rollo de Mar Flores con Terelu Campos

Hace referencia a la defensa pública que hizo la madre de Alejandra Rubio a Nuria González, mujer de Fernando Fernández Tapias, ex de Mar Flores. Mucho se ha hablado sobre las fotos con Alessandro Lequio que dinamitaron su romance con el empresario. “Quizá ella era una mujer insegura porque quizá crea que le voy a quitar el marido o le iba a quitar el coche o la casa, pero Terelu entonces se unió a esa guerra para hacer daño a otra mujer y esa mujer soy yo. Yo hice lo que tenía que hacer por ella y es que en su día cuando nos enteramos, y yo por la revista ‘Hola’, de que íbamos a ser abuelas le mandé una carta y una flor de Pascua enorme”.

Portada de "Mar en calma", las memorias de Mar Flores La esfera de los libros

María Patiño no podía desvelar el detalle de la carta manuscrita que Mar Flores le había escrito a su consuegra cuando se enteró de que iban a ser abuelas. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia les iba a convertir en familia, por lo que era momento de solucionar sus diferencias. El contenido de la carta permanece en secreto por el momento, pues ninguna de las dos partes ha querido filtrarlo. Por ahora.

Quiere dejar el pasado atrás, pero no olvida, como señala la presentadora. Así recuerda cómo la modelo también hizo daño a otras mujeres, pero quiso redimirse a tiempo: “Son muy conocidas en este país. Algo que no hizo Terelu con el paso de los años es que llamé por teléfono a la primera, que me colgó el teléfono tras pedir perdón. Pero con la segunda, también muy conocida, y hoy en día tenemos una relación cordial. Eso tampoco lo hizo Terelu”.