El catering de boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan a 140 euros por cabeza

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya cuentan los días para convertirse en marido y mujer. Este verano ha sido especialmente intenso para ellos, siendo objetivo de la prensa, que desea conocer cada vez más detalles de su inminente paso por el altar. El vital momento ya está aquí, pues el próximo sábado 4 de octubre han convocado a sus seres queridos para que sean testigos del triunfo del amor, con el correspondiente ‘sí, quiero’, intercambio de alianzas y pronunciación de votos que les una en sagrado matrimonio. Están de los nervios.

Son muchos los detalles que han ido trascendiendo a los medios en las últimas semanas. Unos por revelaciones de los propios interesados o también de sus allegados, que no pueden aguantarse la emoción que les embarga ante el feliz acontecimiento. Así ha sucedido al desvelarse, por ejemplo, la ingente lista de regalos que los contrayentes piden a sus invitados para que puedan acertar con el obsequio perfecto si quieren optar por la originalidad, más allá del habitual sobre repleto de billetes.

El menú de bodas de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

También se ha hablado mucho del escenario que servirá como telón de fondo para su boda, siendo el cortijo sevillano de Las Arroyuelas el elegido. Una finca de más de 1.400 hectáreas que servirá de refugio para su mágico día. Aquí se instalará no solo el altar, sino también la celebración posterior y el correspondiente banquete con el que estimular el exigente paladar de sus seres queridos.

La lista de invitados es nutrida y supera los 300 nombres propios, a pesar de estar haciendo ruidos ausencias y también posibles sorpresas. Pero ahora por fin se conoce con qué manjares se les deleitará en el enlace fijado en el calendario para el próximo fin de semana. Un convite que corre a cargo del catering de Miguel Ángel Jurado, como así han adelantado desde ‘Vanitatis’. Una empresa especializada con tres décadas de éxitos en su currículo en la que ha confiado el conde de Salvatierra y su amada para su gran día.

Cayetano Martínez de Irujo y la que está llamada a ser su esposa han confiado en lo mejor de la gastronomía andaluza para deleitar a sus familias y amigos. Por supuesto, aquí no podría faltar el jamón con Denominación de Origen Jabugo de Huelva, así como platos de carne y pescado donde los productos autóctonos y frescos cobren protagonismo. Un menú perfecto cierra con un postre a la altura de las expectativas y teniendo en cuenta que el precio por comensal se estima entre los 140 y los 160 euros, a buen seguro que no defraudará a nadie.