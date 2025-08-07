Cayetana Guillén Cuervo ahonda en su violación con 6 años: “Una manada de ocho tíos. Me hostiaron”

Cayetana Guillén Cuervo sorprendió a todos cuando decidió romper su silencio y confesar que ella también ha sido víctima de agresiones sexuales. Recordaba una sucedida cuando tenía tan solo seis años y de la que nunca quiso pronunciarse, ni en privado ni en público. Entendió que había llegado el momento de sincerarse consigo misma y quitarse esta pesada carga para poder avanzar. Una dolorosa vivencia que le lastraba y de la que ha ofrecido más escabrosos detalles en su podcast, ‘No te lo Cayes’, un espacio en el que centra su atención en la sexualidad.

Después de conseguir jugosas declaraciones de Pablo Alborán sobre su demisexualidad, ahora profundiza en el tema con la divulgadora Alba Moreno. En la segunda entrega de su podcast, la actriz y presentadora ha querido ahondar en lo que le sucedió siendo una niña, cuando aún no comprendía qué era el sexo, siendo víctima de una agresión por parte de una “manada”. Y es que fue violada por ocho hombres a la vez, mientras además la propinaban una paliza.

Cayetana Guillén Cuervo recuerda su violación

Un testimonio durísimo el de la Presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España. Alba Moreno sufrió su propia agresión sexual en la infancia por parte de un familiar. Una persona de su confianza que abusó de ella y terminó en prisión, eso sí, por otro asunto. Al conocer su historia, la actriz ha querido ofrecer más detalles sobre lo que vivió en sus propias carnes cuando tenía tan solo 6 años: “Sin pretender convertirnos en la bandera de nada, ni un ‘me too’ ni nada”, la hija de Gemma Cuervo ha echado la vista atrás, aunque duela. Es necesario para liberarse de lo sufrido y continuar el camino aligerando el peso de la memoria.

“Yo haciendo ‘Pandataria’, hicimos un documental del proceso creativo. No lo había hablado nunca en la vida, ni siquiera a mi pareja se lo había comentado claramente. Nunca en la vida y, de repente, después de todo este tiempo, yo conté que a los 6 años yo había sufrido una violación”, comienza a narrar la protagonista. “Lo conté más suave de lo que era, pero fue como la manada. Ocho tíos. Y no le he especificado, pero, quiero decir, se quitaron un cinturón que tenían, me hostiaron”, confiesa ahora un detalle que en su día silenció.

“La psicóloga me dio que yo lo había disociado y apartado para poder vivir. Las cosas que son muy dolorosas, tu mente las aparta para poder vivir. Yo siempre he tenido un carácter muy alegre, una actitud y una energía muy llena de todo. Yo solté eso, se me colocó en algún lugar del cuerpo, he empezado a atar cabos y todo en mi vida ha estado marcado por eso. Todo”. Cayetana Guillén Cuervo destaca que, especialmente, han sido sus relaciones de pareja en lo que más le ha condicionado su trauma infantil: “Mis relaciones personales, mis bloqueos sexuales, mis relaciones de pareja, mis relaciones de trabajo. Todo. Yo tenía tal inseguridad con mi físico, tal bloqueo con mi físico… Odiaba mi cuerpo, sentía que no podía gustar a nadie. Y me dediqué a estudiar y a trabajar, a estudiar y a trabajar. A sentirme ocupada y útil donde yo sé que soy buena, porque en lo otro no. Entonces, hostias, tengo un cabreo con la vida tía… me da un coraje que flipas”, reconoce sincera a su entrevistada.