Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan: la boda que marcará la temporada nupcial

Cada año, la temporada nupcial se escribe en dos actos. El primero, con los enlaces primaverales y estivales, nos dejó momentos de crónica social tan diversos como el «sí, quiero» del actor Jaime Lorente, el de las influencers Claudia Parras y Mónica Anoz o el de Patricia Cadaval en tierras andaluzas. Pero es en otoño cuando se concentran los grandes acontecimientos, esos que marcan agenda, definen tendencias y vuelven a situar a España como epicentro del chic nupcial. Y en 2025, el enlace que eclipsa todos los focos tiene nombre propio: Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Será el 4 de octubre cuando Sevilla se vista de gala para acoger la segunda boda del duque de Arjona. A sus 61 años, Cayetano se casa con su pareja desde hace más de siete, la joven empresaria Bárbara Mirjan. La ceremonia religiosa tendrá lugar en la iglesia del Cristo de los Gitanos, un escenario cargado de simbolismo, para después trasladarse a la finca familiar de Las Arroyuelas, propiedad de los Martínez de Irujo.

El vestido de Bárbara, firmado por Navascués, se aleja del clasicismo riguroso y promete un aire boho-chic que contrasta con la solemnidad del entorno. Entre los invitados, se espera la asistencia completa de la familia Alba, desde la duquesa de Huéscar hasta Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo. Un enlace que no solo celebra el amor, sino también la vigencia social de la saga aristocrática más célebre de España.

Importante temporada nupcial

Antes de ese día señalado, septiembre servirá de aperitivo con bodas que, aunque más discretas, también despiertan expectación. El 20, Cantabria recibirá al DJ Adrián Lozano y a Pati Cabetas en la misma finca que escogieron María Pombo y Pablo Castellano en 2019. Allí, la influencer Victoria Federica ejercerá de testigo, garantizando cuota de atención mediática. Ese mismo día, en un castillo aún secreto, la creadora Rocío Camacho se dará el «sí» con Guillermo Aylon, luciendo dos vestidos que simbolizan la dualidad de la novia: uno clásico y otro fiestero.

Unos días más tarde, el 26, será turno de Jaime Martínez-Bordiú Aznar y Andrea García, con un enlace en la finca El Gasco, célebre por haber sido escenario de La Casa de Papel. Y el 27, la aristocracia sevillana se reunirá para celebrar la boda de Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas, con la iglesia de Santa María de Carmona como epicentro.

Boda internacional

El 10 de octubre, Marbella acogerá una de las celebraciones más internacionales: la de la empresaria brasileña Luiza Martins de Melo y Pablo Pascual-Terrats. Con dos vestidos –uno de Roberto Diz y otro de Nicolás Montenegro–, la novia compartirá protagonismo con una lista de invitados que incluye a Rocío Crusset, Laura Matamoros y los hijos de José Manuel Soto. La jet set andaluza desplegará glamur entre la iglesia de la Encarnación y la Finca La Concepción.

Al día siguiente, el 11, Cáceres será escenario de un enlace con acento aristocrático: Fernando Palazuelo, hermano de Sofía Palazuelo, se casa con la actriz peruana Micaela Belmont en el Palacio de Godoy.

El 18 de octubre, Sanlúcar de Barrameda será testigo del enlace de Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, con la psicóloga Blanca Llandres. Allí, el vestido de la novia, diseñado por Nicolás Montenegro y la hermana del novio, Rocío Crusset, promete ser uno de los más comentados.

Y como broche de oro, el misterio rodea la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, con Alex Gruszynski. Aunque sin fecha confirmada, todo apunta a que se celebrará en la Abadía Retuerta.