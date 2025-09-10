Cayetano Martínez de Irujo, implacable contra su ex, Mar Flores, por la publicación de sus memorias: "Una persona que miente tanto..."

Este miércoles 10 de septiembre ha llegado a las librerías “Mar en calma”, las esperadas memorias de Mar Flores. Un repaso a su historia en el que la modelo promete abrirse en canal y relatar con detalle los episodios, tanto los buenos como los no tan buenos, que la han convertido en la mujer que es hoy.

Desde su círculo aseguran que no se ha dejado nada en el tintero y que no esquiva a ninguno de los hombres que han pasado por su vida, desde Fernando Fernández Tapias hasta Javier Merino, pasando por Alessandro Lequio y Carlo Costanzia, con quien mantuvo una encarnizada guerra por la custodia de su homónimo hijo, hoy pareja de Alejandra Rubio, con quien tiene un hijo.

Otro de los nombres célebres que aparece en las memorias de Mar Flores es el de Cayetano Martínez de Irujo, con el que mantuvo una relación entre 1998 y 1999, tras su ruptura con Fernández Tapias. El duque de Arjona luchó por su romance y lo defendió ante su clasista familia, que no veía con buenos ojos a la modelo.

Imagen de archivo de Cayetano Martínez de Irujo y Mar Flores larazon

Sin embargo, su amorío no llegó a buen puerto y, con el paso del tiempo, el cariño se tornó en desprecio. Parece que Cayetano Martínez de Irujo no guarda un buen recuerdo de su relación con Mar Flores, un sentimiento mutuo, a juzgar por el contenido de las memorias de la madrileña.

El hijo de la duquesa de Alba tacha de "mentirosa" a Mar Flores

Unas memorias ante las que el hijo de la duquesa de Alba muestra una total indiferencia. Asegura que no sabe qué esperar sobre su aparición en el libro, puesto que, bajo su punto de vista, “una persona que miente tanto y que se inventa tanto, pues nunca sabes”.

Deja claro que no tiene ningún miedo sobre lo que Mar Flores pueda contar de él, y prefiere no entrar a detallar lo que piensa de ella realmente. “Temer de qué? No, miedo ninguno. No tengo nada que opinar sobre Mar Flores”, ha comentado en una conversación con el programa de Antena 3 “Espejo público”.

Cayetano Martínez de Irujo en la Feria de Abril de Sevilla Gtres

No parece que Martínez de Irujo vaya a invertir un minuto de su tiempo en leer las memorias de Mar Flores: “No tengo nada más que decir. No tengo opinión ni de Mar Flores ni de su libro”. El duque se encuentra inmerso en los preparativos de su boda con Bárbara Mirjan, que se celebrará el próximo 4 de octubre. Todo lo demás le es indiferente.