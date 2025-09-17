Cayetano Martínez de Irujo revela el motivo por el que rompió con Mar Flores

En apenas unas semanas, Cayetano Martínez de Irujo volverá a pasar por el altar. El 4 de octubre, el hijo de la duquesa de Alba se casará en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla con Bárbara Mirjan, la mujer que le ha devuelto la estabilidad emocional y la paz que tanto anhelaba. Será una ceremonia profundamente familiar: su hija Amina ejercerá de madrina y su hijo Luis será testigo, antes de que todos celebren en la finca Las Arroyuelas, en Carmona. Para el duque de Arjona, será la culminación de un sueño.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján Raúl Terrel Europa Press

Cayetano atraviesa un momento de plenitud y está decidido a blindar su felicidad. Nada -ni nadie- puede empañar esta etapa. Sin embargo, la publicación de las memorias de Mar Flores, con quien vivió un romance tan mediático como turbulento, ha vuelto a situar su nombre en titulares que él ya daba por cerrados. "Mar es un personaje que ha pasado a la historia y no quiero saber nada de ella", asegura con firmeza.

Doloroso recuerdo

El jinete no oculta que guarda un recuerdo doloroso de aquella relación. Tanto, que en privado no duda en calificarla como "la peor mujer que ha pasado por su vida". Aunque hoy prefiere el silencio, no siempre fue así. Cuando presentó su autobiografía "De Cayetana a Cayetano", en 2019, ya deslizó confesiones que ahora, con su permiso, salen a la luz.

Mar Flores y Javier Merino en una imagen de archivo Gtres

Frente a la versión de Flores -que sostiene que le apoyó en los peores momentos-, Cayetano desmiente tajantemente: "No es verdad que me ayudara económicamente. De hecho, tuve que vender cosas para mantener ese nivel de vida. Los dos años que estuvimos me costaron más que cinco años con otra novia".

La ruptura, además, tuvo un desenlace distinto al que se ha contado. Siempre se apuntó a las célebres fotos de "Interviú" como detonante, pero él aclara que aquello no supuso el final. "La verdadera razón fue descubrir, a través de unas imágenes, que estaba con Javier Merino cuando me dijo que se marchaba por trabajo", revela.

Ese episodio, unido a tensiones familiares, marcó un antes y un después. "Me arrepiento de haber sacado la cara por ella en la boda de mi hermana. Hoy lamento haber puesto a mi madre y a mi familia contra la pared", confiesa con cierta amargura.

En sus memorias, Cayetano describía a la modelo como "una mujer maquiavélica y fría, de doble personalidad". Una pareja que, según él, le obligó a enfrentarse a su propia vulnerabilidad: "Yo, que había conquistado a todas, saboreé mi propia medicina".

Hoy, en cambio, su presente no admite sombras. Al lado de Bárbara Mirjan ha encontrado serenidad, complicidad y un amor que quiere proteger a toda costa. Su boda en Sevilla será, más que un enlace aristocrático, la confirmación pública de que Cayetano ha dejado atrás los fantasmas del pasado.