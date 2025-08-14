Cayetano Rivera cancela dos nuevas citas con el toro por problemas de salud

No está siendo un verano sencillo para Cayetano Rivera. Primero porque comenzaba la temporada estival recomponiendo su corazón tras la ruptura de María Cerqueira, la presentadora portuguesa que había sido su amor los últimos dos años. Pero cuando trataba de levantar cabeza y pasarlo bien con sus amigos, llegó su conflicto con la policía en la noche madrileña, cuando quería saciar su apetito en un McDonald de la capital. Estaba con amigos, eran altas horas de la madrugada y los agentes le acusan de ir bajo los efectos del alcohol. Él lo niega y dice haber sufrido una violencia desmedida en su arresto, lo que le ha hecho emprender acciones legales y protagonizar un escándalo muy desagradable.

Esto también le obligó a aparcar sus compromisos profesionales y abandonar los ruedos. Al menos sí sus citas más inminentes tras su encontronazo con la policía y tras pasar la noche en el calabozo. Acudió a un centro médico para que le diesen un parte de lesiones con el que afrontar su batalla judicial. Pero también aprovechó el momento para recuperarse de las heridas y así regresar con ganas a los ruedos a enfrentarse al toro. Pero no podrá ser, tras una nueva lesión y ver que no logra recuperarse a tiempo para afrontar sus importantes citas.

Cayetano Rivera se retira de los ruedos por salud

Después de la cancelación de su corrida en la plaza de toros de Santander, tras sufrir un accidente mientras entrenaba en el campo, se refugió y se centró en sanar. Así continuó poniéndose a prueba con el capote y la espada, probando su evolución, dado que la rotura en el dedo le impedía la agilidad en sus movimientos. Estaba con las miras puestas en las próximas citas fijadas en el calendario, pero ante la inminencia de su celebración, ha entendido necesario anunciar que le será imposible pisar el albero y complacer a sus fieles.

“Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga. Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo”, confiesa ahora Cayetano Rivera a través de un comunicado emitido en su perfil personal de X, otrora Twitter, donde además agradece “vuestra comprensión y confianza”.

Un escrito que acompaña a una imagen del torero junto a sus compañeros de plaza en una sesión de entrenamiento infructuosa y donde ha comprendido que aún no está recuperado para ofrecer el espectáculo que sus fans se merecen. Cayetano Rivera está cerca de abandonar los ruedos y cortarse la coleta y quiere hacerlo por todo lo alto, dejando huella en el albero y recibiendo vítores desde el tendido. La salud y los conflictos fuera de la plaza le están agriando el momento de gloria, pero promete volver cuando pueda estar a la altura de sus propias expectativas.