Cayetano Rivera, cazado “en buena compañía” tras su ruptura de María Cerqueira

Cayetano Rivera está transitando un momento complicado en su vida. Por un lado ha roto con su novia, la presentadora portuguesa María Cerqueira, con la que llevaba tres años compartiendo amor. Pero no ha podido ser y cuando comenzaba a recomponerse y a tomar contacto con sus amigos, terminó protagonizando un altercado con la policía durante una noche de fiesta por Madrid. A altas horas de la madrugada terminó saciando su apetito en un McDonald, donde terminó discutiendo con los empleados y siendo llevado al calabozo esposado, según él, utilizándose una fuerza desmedida para su arresto.

Así ha iniciado una batalla judicial que le ha desgastado en lo anímico. La policía tiene una versión completamente opuesta a la suya y tan solo un juez determinará qué ha sucedido. Hay grabaciones de seguridad. En medio de todo esto, él se quejó de las lesiones que le provocó su encontronazo policial, motivo por el cual canceló una corrida de toros. Después llegaron más cancelaciones, debido a un nuevo problema de salud, al romperse un dedo. Cuando creía que estaba recuperado, centrado en el campo en entrenarse y recuperar la fortaleza, al final cedió y decidió aparcar sus compromisos profesionales. Eso sí, parece que tenía otros compromisos más afables que no quiso cancelar. Esos que le han llevado a ser cazado “en muy buena compañía”.

Cayetano Rivera, con una misteriosa mujer

Este jueves, Cayetano Rivera anunciaba que no podía más y debía bajar el ritmo, pues la salud no le estaba acompañando. Tenía la firme intención de enfrentarse de nuevo al toro, en la que será su última temporada, pero no pudo ser: “Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga. Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo”, anunciaba el torero a través de sus redes sociales.

A pesar de la alarma inicial y la preocupación que se propagó entre sus fieles, lo cierto es que no estaba tan mal. Al menos eso se desprende de las imágenes en exclusiva a las que ha tenido acceso el programa ‘TardeAR’, en las que el diestro parece muy recuperado. Es más, le consideran en un momento divertido y de esparcimiento, al encontrarse junto a un grupo de amigos. Así ha sido visto en Sotogrande, Cádiz, pasando un rato agradable para recuperar fuerzas al no poder atender sus compromisos profesionales en Ciudad Real y Málaga.

Pero no solo se habla de amigos, sino especialmente de una joven morena de la que se desconoce su identidad y que el programa prefiere pixelar. No se ha mostrado su rostro, pero Antonio Canales Rivera, muy bromista, ha llegado a tirar que bien podría tratarse de su prima, dejando entrever que podría tratarse de una nueva ilusión de su primo: “Él es mi primo, ella puede ser mi prima también”. Aun así, a pesar de que el programa de Telecinco ha cebado toda la tarde este posible incipiente romance, pronto han descartado su propia teoría: “Lo que me dicen es que es un grupo de amigos que estaban cenando”, confiesa Maria Martín Blázquez, que descarta el amor y sí que la joven en cuestión es solo una amiga más del grupo.

Sin embargo, para el paparazzi Sergio Garrido, lo que él ha presenciado es algo distinto: "Ha estado el fin de semana en Sotogrande con cinco amigos y amigas, en concreto con una chica morena muy guapa, con la que tenía mucho feeling. Ella estaba súper contenta de hablar con él. A él se le veía muy relajado y súper tranquilo. Estaba contento disfrutando de Sotogrande en un restaurante”, planteaba el artífice de las imágenes, queriendo señalar que entre Cayetano Rivera y una de las chicas del grupo había muy buen rollito.