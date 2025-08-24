Cayetano Rivera: a hombros por la puerta grande y silencio en lo personal

Tras una larga espera mientras se recuperaba de una lesión en el pie que sufrió en julio, Cayetano Rivera volvió el sábado a los ruedos. La reaparición tuvo lugar en Tomelloso, Ciudad Real, tal y como había anunciado el torero en sus redes sociales días antes.

Más delgado y algo nervioso, Rivera llegó a la plaza de toros arropado por el cariño de la gente. Aunque sin detenerse demasiado, confesó a los reporteros que estaba "muy contento". Saludó a sus fans y firmó algún autógrafo, pero fue escueto ante las preguntas de los medios: "No es el momento".

Cayetano a hombros en su vuelta a los ruedos junto a El Fandi y Antonio Linares Julio César Sánchez Agencia EFE

Puerta grande

A pesar de la fractura de falange del pie izquierdo que le mantuvo dos meses alejado de los ruedos, tuvo una actuación sobresaliente. Cortó tres orejas, una a su primero y dos al quinto, y salió a hombros junto a El Fandi y Antonio Linares, con quienes compartió cartel en esta corrida de la Feria y Fiestas de Tormelloso. Lidió ejemplares de la ganadería Manuel y Antonio Tornay.

Según crónica taurina, su primero fue noble aunque justo de fuerza; el quinto respondió bien y permitió una faena templada donde destacó su toreo por el pitón izquierdo. En esta tarde emotiva, Cayetano prefirió no comentar el incidente con la policía en un conocido local de comida rápida en la calle Atocha de Madrid, en la madrugada del 29 al 30 de junio.

En su momento ofreció con estas palabras: "Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad. Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurrieron como se ha insinuado".

El atestado, sin embargo, detalló que el torero, en un estado "agresivo y nervioso" y presuntamente "en claro estado de embriaguez", empujó a un agente y se resistió al ser reducido, sufriendo lesiones visibles (hematoma en el pómulo y dermoabrasión en el labio) documentadas tras ser asistido médicamente.

Posteriormente, el torero reapareció en los medios con una actitud cautelosa y limitándose a decir que "podría estar mejor". Reiteró que no hará más declaraciones más allá del comunicado oficial ya emitido

Cayetano, que afronta las fases finales de su carrera como torero, también esquivó el sábado las preguntas sobre las fotografías con una joven en un restaurante de Sotogrande. En noviembre de 2024 anunció que el cierre de su trayectoria está próximo, aunque aún le quedan varios espectáculos por delante.