Chenoa vive en un antiguo gallinero en tierras segovianas

En busca de la tranquilidad, la paz y el sosiego, Chenoa ha encontrado su "retiro" soñado en un pequeño pueblo de la localidad segoviana de Sotosalbos, un pequeño pueblo con poco más de ciento treinta y cinco habitantes.

Es un antiguo gallinero que ha reconvertido en casa rural con tres habitaciones y dos baños. Su intención es montar una granja con gallinas, vacas y un pequeño huerto. Es el lugar ideal para huir del mundanal ruido y descansar cuando sus compromisos profesionales se lo permiten.

Excelente racha profesional

No le falta trabajo, sigue de gira musical, es jurado del concurso "Tu cara me suena" y se muestra feliz y emocionada ante el proyecto que dará comienzo el próximo lunes, día quince de este mes, el inicio de una nueva edición de "Operación Triunfo", de la que ella es la presentadora. El programa se emitirá en la plataforma Amazon Prime Vídeo.

Chenoa lanzaba esta semana un ilusionante mensaje en sus redes sociales: "Holi, mi gente. Aquí estamos presentando juntos en rueda de prensa lo que llevamos tanto tiempo esperando… el 15 de septiembre arranca Operación Triunfo 2025 -22h, en riguroso directo, en Prime Video", comenzaba, antes de añadir: "No puedo estar más feliz de compartir esta aventura con este equipazo. GRACIAS a todos los que hacen posible que Operación Triunfo siga siendo un lugar mágico para soñar, aprender y crecer". Y remataba: "La cuenta atrás ya ha comenzado… ¿Preparados para vivirlo con nosotros?".

En el terreno personal, que se sepa, continúa sin pareja sentimental, su gran amor en estos momentos es su perrita Cloe, de la que no se separa nunca y que la ha acompañado este verano en su periplo por España.