Chiara Ferragni se juega cinco años de cárcel: comienza el juicio contra la influencer italiana

Llegó el día en que la influencer italiana Chiara Ferragni debe ajustar cuentas con la Justicia. La creadora de contenido lleva cerca de tres años en el foco de la polémica a consecuencia del proceso que se abrió contra ella por supuesta estafa agravada. La historia comienza con la venta de unos pandoros, un dulce navideño típico, bajo su propia firma y con un precio desorbitado de nueve euros. ¿La excusa? Los beneficios irían a parar a organizaciones benéficas, o eso creían los consumidores que confiaron en la promoción de la estrella digital…

Está demostrado que la recaudación fue a parar íntegramente a la influencer, que, por su cuenta, donó una parte muy reducida a la causa filantrópica. El montante se estima en unos dos millones de euros que Ferragni facturó, dicen los demandantes, engañando y estafando a sus seguidores.

La Fiscalía mantiene que ese mínimo porcentaje que se destinó a fines solidarios no justifica el sobreprecio de los dulces, teniendo en cuenta que la recaudación fue a parar a manos de Ferragni o de sus sociedades. Por su parte, la defensa asegura que no hubo mala fe, sino un “error de comunicación”, y se reafirma en que la campaña llevada a cabo por su representada tenía un claro objetivo benéfico.

Chiara Ferragni con corte de pelo clavicut. Gtres

Este lunes 23 de septiembre comenzó la fase preliminar del juicio con la ausencia de la influencer, puesto que no estaba obligada a comparecer en la sala. La primera vista está prevista para el próximo 4 de noviembre y será entonces cuando los magistrados decidan si admiten a las partes civiles, es decir, a los demandantes, entre quienes no solo se encuentran asociaciones colectivas, sino también una particular que reclama 500 euros a Ferragni y que sí se presentó en la sala.

La defensa de la creadora de contenido, exmujer del rapero Fedez, espera poder llegar a un acuerdo antes de la primera vista del juicio, lo que evitaría que Ferragni se juegue hasta cinco años de cárcel. En cualquier caso, y teniendo en cuenta que no tiene antecedentes, casi todos los juristas italianos coinciden en que, sea cual sea el veredicto, la influencer no irá a prisión.

Condenas legales aparte, el daño de imagen que el escándalo ha supuesto Ferragni se refleja en pérdidas millonarias. La italiana ha sufrido una crisis de reputación y de pérdida de confianza que ha supuesto la cancelación de contratos y acuerdos con importantes marcas. Su facturación se ha visto tan afectada que ha tenido que despedir a tres cuartas partes de los empleados que trabajaban para sus empresas.