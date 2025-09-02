Christina Rapado carga contra su prima Pilar Rubio en su nueva canción: "Toda tu vida fuiste una negada"

Christina Rapado vuelve a la música por todo lo alto, marcándose un Shakira con todas las letras. Aunque hace años que permanece alejada de las polémicas y el faranduleo para centrarse en su carrera como actriz, no ha podido resistirse a lanzar “La prima que más se arrima”, un tema en el que hace alusión a una prima a la que estuvo muy unida durante la adolescencia pero que ahora reniega de ella públicamente.

A buen entendedor, pocas palabras, y aunque Rapado no se refiere directamente a Pilar Rubio en ninguna de las estrofas de la canción, el contenido de las mismas y versos como “te casaste con un futbolista y conseguiste ser portada de todas las revistas” no dejan lugar a dudas: alude sin reparos a la mujer de Sergio Ramos.

Rapado no se corta y, con el humor y la sorna que siempre la han caracterizado, dedica varios dardos a Rubio: “Siempre quiso ser la estrella pero yo fui famosa antes que ella, que empezó de reportera su carrera”.

Según avanza la canción, los ataques se vuelven más duros y directos: “Toda tu vida fuiste una negada porque nunca tuviste talento, tan solo belleza”. Además, hace referencia a los últimos trabajos de Rubio en televisión, que, por desgracia, no han sido un éxito, precisamente: “Si hace una serie o presenta un programa, se lo carga enseguida y no dura ni cuatro semanas”.

Portada de "La prima que más se arrima", el nuevo tema de Pilar Rubio Cedida

La canción, compuesta junto a Javier León, ya está disponible en todas las plataformas digitales, y por más evidente que resulte que Pilar Rubio es la destinataria, Rapado insiste ante LA RAZÓN: “La canción habla de esas primas que a veces nos salen rana, pero ojo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.

Su último rodaje

Además de “La prima que más se arrima”, Rapado acaba de terminar esta semana el rodaje de “Las 3.000 maravillas”, una película dirigida por Carmen Perona, ambientada y grabada en las 3.000 viviendas de Sevilla, uno de los barrios más deprimidos de España. Christina encarna en la cinta a Esmeralda, “la mujer que lleva la prostitución y la droga en la zona”.

Aunque reconoce que el rodaje ha sido “muy duro”, sobre todo por las altas temperaturas que este verano se han hecho notar en la Capital Hispalense, Rapado apunta que también ha sido “muy gratificante” ponerse en la piel de una mujer “tan profunda y con tanto carácter”.

Christina Rapado durante el rodaje de "Las 3.000 maravillas" Cedida

La película, que cuenta con la colaboración de Netflix y la Junta de Andalucía, se estrenará en el Festival de Cine de Málaga del próximo año.