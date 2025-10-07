La cita gastronómica de Tamara Falcó y Wes Gordon en Casa Salesas

Tamara Falcó y Wes Gordon mantienen una estrecha relación de amistad desde hace años. El director creativo de Carolina Herrera fue el elegido para diseñar el vestido de novia de la socialité en tiempo récord en 2023 después de la firma bilbaína Sophie et Voilá, las primeras elegidas por la socialité, rompieran su contrato con la hija de Isabel Preysler a mediados del mes de mayo, menos de dos meses antes de su gran enlace con Íñigo Onieva.

Cena castiza

Finalmente, Wes Gordon fue el encargado de confeccionar el vestido de novia de Tamara Falcó. Ambos trabajaron mano a mano para confeccionar su look nupcial in extremis y entablaron una estrecha amistad que continúa hasta el día de hoy.

Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, saludando a su llegada al Hotel Ritz Gtres

La socialité ha compartido en su última publicación de Instagram su cita gastronómica con el director creativo de Carolina Herrera en Casa Salesas, el restaurante de Íñigo Onieva. "Mi Wes", ha escrito junto a un emoticono de un corazón. Entre los platos que degustaron no faltaron los huevos rotos con jamón y tarta de chocolate con sal. Durante la velada, ambos derrocharon cercanía y complicidad, tal y como se puede apreciar en las imágenes que ha compartido Tamara, que no puede disimular su felicidad de poder enseñar a Wes Gordon el local de Onieva, el perfecto anfitrión de la cena.

Wes Gordon, enamorado de Madrid

El pasado 18 de septiembre, durante el marco de la MBFW de Madrid, Carolina Herrera presentó su última colección en la Plaza Mayor de la capital. Su presentación fue una carta de amor a la ciudad y un homenaje a lo castizo. "A love letter to Madrid", decía Wes Gordon sobre su colección. "Una carta de amor a Madrid, una ciudad de contrastes, precisión, carácter y belleza".

Desfile de Carolina Herrera, que presenta su colección primavera-verano 2026, en la Plaza Mayor de Madrid. Daniel González Agencia EFE

Enamorado de la capital, el director creativo hizo historia ante más de 800 invitados nacionales e internacionales en la Plaza Mayor de Madrid con una de sus presentaciones más aplaudidas de su trayectoria, inspirada en mujeres como Paloma Picasso y Cayetana Fitz-James Stuart o el director de cine Pedro Almodóvar.