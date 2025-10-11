Comunicado de Joana Sanz después del parto: "No siempre las cosas salen bien"

En marzo de 2025, Joana Sanz anunció su embarazo en su perfil de Instagram: "No quería compartir nada hasta que fuera más que evidente, pero quise compartirlo por las que están en la lucha. Tuve que lidiar desde los veintidós años con preguntas de "¿para cuándo el bebé?"… Qué presión social tan aterradora. Nunca tuve instinto maternal, ese deseo de tener hijos o de que me guste cargar el bebé de alguien", escribió.

A continuación, narró sus desvelos hasta conseguir quedarse embarazada. "Lo que venía a contar es que una mujer de 27 años sana se encuentra con dos FIV, tres pérdidas y de últimas una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis. Me hice pruebas de todo tipo a lo largo de los años, con unos embriones divinos y sin encontrar el porqué de nada. La frustración y el porqué todas se embarazan como por arte de magia me atormentaba. Estoy acostumbrada a que con esfuerzo, trabajo duro y perseverancia consigo lo que me proponga, pero esto no va así, querida".

Joana Sanz y Dani Alves Gtres

Su último embrión congelado fue su última esperanza. "Aquí está, sana y creciendo… Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre o cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo está perfecto. Todo llega, no desistas", concluyó.

La noticia llegaba tres días después de conocerse la absolución de Dani Alves por parte TSJC tras haber sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión por la supuesta agresión sexual a una joven la madrugada del 31 de diciembre de 2022.

La modelo dio a luz en Barcelona hace unos días y ahora la pareja, que ya se encuentra en Esplugues de Llobregat, reclaman intimidad absoluta mientras se adaptan a su nueva vida con un miembro más en la familia. Al futbolista se le ha visto cuando llegaba a su casa, pero ha esquivado las cámaras.

Dani Alves, primeras imágenes tras el nacimiento de su primer hijo con Joana Sanz Europa Press

Joana emitió el viernes un comunicado a través de sus redes sociales: "Me da tristeza que hagan una nota de prensa vacía (porque no saben nada) en la que hablan del nacimiento de un bebé que no ha sido anunciado por alguno de sus progenitores. Deberían de tener un poco de tacto y ponerse a pensar que no siempre las cosas salen bien, que hay complicaciones y muchas otras situaciones horribles que tal vez no sean como para tener que lidiar con los medios de comunicación en la puerta de tu casa felicitándote", escribe.

A pesar de la alarma inicial, en el siguiente párrafo tranquiliza a sus seguidores: "Gracias a Dios no fue nuestro caso y está sano invadiéndonos de amor". Agradece "los mensajes llenos de cariño y buenos deseos, también a los medios de comunicación que han hablado con respeto".

También ha tenido palabras para sus haters: "Lamentablemente no todos los mensajes son bonitos y siempre hay gente tan podrida por dentro que tiene el valor de desearle mal a un bebé. Por esto, hemos decidido que no publicaremos absolutamente nada de nuestro bebé y haremos todo lo posible por protegerlo mediáticamente".