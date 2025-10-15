La confesión más dura de Irene Rosales el día que se confirma su nuevo amor: "Te echo tanto de menos que duele"

Apenas unos meses después de anunciar su divorcio de Kiko Rivera, Irene Rosales ha pasado página de la mano de un apuesto hombre con el que sale desde el pasado septiembre. Se trata de Guillermo, un empresario con el que ha sido fotografiada dando rienda suelta a su pasión en plena calle.

Unas imágenes explícitas que confirman que la exnuera de Isabel Pantoja tiene una nueva ilusión y que, por lo visto, no han sentado nada bien a su exmarido. “Está haciendo cuentas porque no le cuadran las fechas”, comentan algunos periodistas.

El caso es que Irene Rosales vuelve a sonreír y, como mujer soltera, está en todo su derecho, sobre todo después de haber aguantado carros y carretas a lo largo de un matrimonio en el que no siempre se portaron bien con ella.

Pero el día que Rosales ha protagonizado las portadas de dos revistas junto a su atractivo Guillermo ha quedado marcado por una triste coincidencia. Este 15 de octubre se celebra la onomástica de las teresas, el nombre con el que fueron bautizadas su madre, su hermana y su sobrina.

Irene Rosales en una imagen de archivo Gtres

Un día especial para toda la familia y en el que la ausencia de la matriarca se hace todavía más dolorosa. La madre de Irene Rosales falleció en febrero de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía, una trágica pérdida cuyo dolor todavía atiza a Rosales.

“Felicidades a todas las teresas, en especial a mi mami, mi hermana y mi sobrina. Mami, te echo tanto de menos que duele”, ha escrito Irene Rosales junto a una bonita fotografía en la que su madre aparece sujetándola en brazos, cuando todavía era una niña pequeña.

Comunicado de Irene Rosales

Además, Irene Rosales ha emitido un comunicado en relación a su noviazgo con Guillermo, a quien conoció hace cinco años, cuando este instaló en su casa un césped artificial. La ex de Kiko Rivera dice en su escrito que entiende y respeta el trabajo de la prensa en tanto en cuanto es un personaje público, pero pide respeto para su nueva ilusión y la familia, que no es conocida:

“Debido a todo lo que está ocurriendo en los últimos días (y entendiendo perfectamente el interés y el impacto de las noticias), solo quiero pedir algo desde el corazón: por favor, respetemos la intimidad de las personas anónimas.

Hay menores de edad involucrados, y no quiero ver ni una sola imagen, ni siquiera con la cara tapada, difundida públicamente. Son personas ajenas a todo esto y merecen tranquilidad y respeto.

Entiendo que soy una persona conocida y que todo lo que me rodea puede ser noticia, pero la noticia soy yo, no mi familia ni personas que no pertenecen a este mundo.

Os pido, por favor, que dejéis de buscar, señalar o compartir contenido donde aparezcan ellos, y que se eliminen las publicaciones en las que haya un menor.

Gracias de verdad por entenderlo y por respetar algo tan básico como la intimidad”.