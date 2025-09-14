Se confirma la exclusiva de LA RAZÓN: Carlo Costanzia se enfrentará a Mar Flores en los tribunales

Hace unos días adelantábamos en exclusiva la posibilidad de que Carlo Costanzia demandara a su exmujer, Mar Flores, por lo que dice de él en su libro de memorias.

Como dijimos, los abogados del italiano estudiaban con detalle todo lo que la socialité contaba sobre el padre de su hijo Carlo en su autobiografía, y, evidentemente, no ha quedado en buen lugar en sus páginas.

La vendetta de Mar contra su ex ha durado años en llegar pero ahora lo hace "a lo grande" y sin piedad. Le acusa de haber secuestrado al hijo de ambos cuando era un crío de guardería y deja entrever que existió algún tipo de violencia contra ella.

"Costanzia tiene muy claro que la situación no puede quedar impune", nos asegura una fuente te muy cercana al transalpino, "va a luchar hasta el final en el juzgado para contestar a Mar donde se merece. Esa mujer lo ha desorbitado todo, en su libro moldea sus experiencias vitales a su conveniencia".

Mar insiste en que todo lo que cuenta es cierto y que no se ha inventado nada, que los episodios más conflictivos de su libro fueron como ella los refiere y que no se retracta de una sola de sus palabras.

Su hijo, el segundo damnificado

Con su ataque contra Carlo ha puesto en un dilema al hijo de ambos, que prefiere no pronunciarse sobre la guerra mediática entre sus progenitores. como ya desvelamos esta misma semana, es su pareja,

Alejandra a Rubio, quien le ha recomendado que no se meta en medio del conflicto y que sean sus padres los que diriman sus desafueros del pasado. Es mejor mantenerse al margen para que no le salpiquen los problemas.