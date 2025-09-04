La consuegra de Isabel Preysler, muy tensa tras descubrir el romance de su hija con un actor de Hollywood

Las revistas del corazón sorprendieron ayer a los seguidores de la crónica social con un romance de lo más inesperado. Alejandra Onieva, actriz conocida por su papel en “Alta Mar” y también por ser la cuñada de Tamara Falcó, ha vuelto a encontrar la ilusión en los brazos de uno de los intérpretes más magnéticos de Hollywood: Jesse Williams, famoso por interpretar al doctor Jackson Avery en la célebre “Anatomía de Grey”.

La pareja fue sorprendida por las cámaras paseando por la milla de oro madrileña, entre risas, abrazos y gestos que dejan poco margen a la duda: hay complicidad, atracción y una historia que comienza a escribirse con intensidad.

Una noticia para aplaudir y celebrar, pero que sin embargo parece poner de lo más tensa a la madre de Onieva, Carolina Molas. La mujer es de lo más discreta y no le hace ni pizca de gracia estar en el foco por los romances de sus hijos. Ya tuvo bastante con la presión mediática por la relación entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó; y ahora su hija comienza una historia con una de las caras más conocidas de Hollywood, elevando la exposición a nivel intencional.

Visiblemente tensa, Carolina Molas ha reaccionado de una manera totalmente inesperada ante las cámaras de Europa Press cuando los reporteros le han preguntado si ya conoce a la nueva ilusión de su hija. Tapándose la cara con las manos en el interior de su coche, agobiada y sin decir nada, tan solo ha suplicado: “No me grabéis, por favor, os lo pido por favor”.

Carolina Molas Gtres

Una reacción que deja claro lo poco amiga de los focos que es Molas, muy a diferencia de sus hijos, que con la elección de sus parejas parecen buscarlo de forma indirecta. Nada que ver con la familia Preysler, que no solo está acostumbrada a convivir con la exposición pública, sino que han hecho de ella su modo de vida.

Precisamente, Tamara Falcó ha estado estos días en boca de todos por una sugerente fotografía que algunos han criticado. La influencer compartió una imagen en la piscina en la que aparecía sin la parte de arriba de su bikini, aunque tapando su pecho con sus brazos y la colchoneta sobre la que estaba acostada. Una instantánea de lo más normal pero que los más beatos han cuestionado, teniendo en cuenta la fe cristiana que profesa la marquesa de Griñón. “Siendo católica, no entiendo bien esa foto insinuante en la colchoneta”, le llegó a decir una de sus seguidoras.