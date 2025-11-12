Cristian Castro suspende su boda y deja a su novia por una joven fan

La boda estaba prevista para febrero del año que viene, la idea era montar una gran celebración rodeados de familiares y amigos, pero todo se ha ido al traste al enamorarse Cristian Castro de una seguidora que forma parte de uno de sus clubes de fans.

La hasta ahora novia del cantante, Mariela Sánchez, se siente completamente confundida ante el abandono sufrido. Lo más ilógico es que se ha enterado por terceras personas que Cristian ha decidido romper con ella. No tenía ni idea de la existencia de la fan que le ha quitado a su pareja. La realidad es que, cuatro días antes de saltar la noticia de la ruptura, Castro abandonaba la casa que compartía con Mariela, pero ella ni se imaginaba que la razón de ese adiós fuera porque su novio se iba con otra mujer.

Cristian Castro Gtres

No es la primera vez que rompen, ya lo hicieron en un par de ocasiones anteriores, pero siempre llegaba la reconciliación. Esta vez es distinto. El artista, por lo que se cuenta, ha sentido un enorme flechazo con la fan y se dio cuenta de que su amor por Mariela no era tan consistente como se pensaba.

Por eso, eligió suspender la boda y tomar otro camino vital al lado de la chica que ocupa ahora su corazón. Por su parte, la afligida ex asegura que "estoy muy triste, me he quedado helada al enterarme de la decisión de Cristian. Yo había visto a esa chica en una reunión que tuvimos con un club de fans, pero no vi nada que me hiciera sospechar que pudiera existir algo entre ella y Cristian".