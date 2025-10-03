Críticas a Cayetano Martínez de Irujo por su peligrosa actitud horas antes de su boda

Faltan ya tan solo unas horas para que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se conviertan en marido y mujer. Todo está preparado y hasta el más mínimo detalle ha sido tenido en cuenta, para que el enlace sea un éxito. La expectación es mayúscula en la iglesia del Cristo de los Gitanos, donde tendrá lugar la ceremonia religiosa, como también hay un amplio despliegue de medios en la finca familiar de Las Arroyuelas, donde en estos momentos se está llevando a cabo la tradicional fiesta preboda.

Familiares y amigos se adelantan a los festejos y brindan por la felicidad de la pareja, que desea unirse en matrimonio después de una década de noviazgo. Pero tanta felicidad no está exenta de polémica. Más allá de las sonadas ausencias a la boda, marcadas por dos de sus hermanos y por Genoveva Casanova, exmujer del aristócrata, además de ahora íntima amiga y confidente. Lo que ha despertado la controversia ha sido la actitud desplegada por el hijo de la desaparecida duquesa de Alba ante la prensa, por la que le llueven las críticas.

Malestar con Cayetano Martínez de Irujo antes de su boda

Todo está listo para que este sábado 4 de octubre el duque de Arjona y su amada se den el ‘sí quiero’, ante la emocionada mirada de cerca de 300 invitados. Es normal que los nervios estén a flor de piel y exista cierta tensión ante el deseo de que todo sea perfecto. Quizá esta sea la excusa para explicar el comportamiento del también conde de Salvatierra al protagonizar un encontronazo con la prensa este mismo viernes. A su llegada a la finca familiar que servirá como refugio a la celebración de su mágico día, no ha tenido consideración con la prensa que se aposta en las inmediaciones para informar del feliz acontecimiento.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo Gtres

Ha llegado en su vehículo, derrapando con la firme intención de no escuchar las preguntas que los periodistas tenían preparadas para hacerle. Así no debía responder a las habituales cuestiones de si tiene nervios, si puede desvelar algún detalle del enlace o cómo están de emocionados sus familiares y amigos ante el feliz momento que, en unas horas, a la mañana siguiente, tendrá lugar. Optó por el silencio, algo que nadie le discute, pero quizá las formas de dejar clara su postura ha sido lo que ha sentado mal a propios y extraños.

Así ha sucedido en ‘Espejo Público’, por ejemplo. Desde el matinal de Antena 3, Gema López ha comentado que “pronto empieza, porque si hoy, que solo está Estefanía, ya derrapa, mañana que se espera que toda la prensa esté congregada, no sé cómo va a reaccionar”. No le ha gustado las formas de esquivar a la reportera del programa y ha optado por darle un consejo para que no quede peor parado públicamente: “Cayetano, mal empezamos, tranquilidad. Te casas en el centro de Sevilla, habrá mucha expectación”. La periodista considera que “con orden, todo se puede hacer. Creo que es un momento de celebración y estas actitudes a quien desde luego van a disgustar es, sin duda, a la novia”.

También Andrés Caparrós, en el citado programa, ha querido alertar de la imprudencia de Cayetano Martínez de Irujo: “Esto es peligroso, podría haber pasado cualquier cosa. En un descontrol del coche te puedes llevar a cualquiera por delante, a un periodista… Esto es ya poner en peligro a la gente”.