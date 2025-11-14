C.Tangana espera su primer hijo junto a Rocío Aguirre

C. Tanganay Rocío Aguirre esperan su primer hijo. La fotógrafa ha anunciado la feliz noticia a través de una publicación en Instagram, junto a una fotografía en la que aparece luciendo tripita premamá. "Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen", ha escrito en el post.

Discreto noviazgo

C. Tangana y Rocío Aguirre mantienen un discreto noviazgo desde hace seis años. La pareja se conoció unos meses antes de estallar la pandemia por amigos en común en España. Rocío volvió a Chile, su país, y ambos se volvieron a reencontrar en México, lugar en el que pasaron el confinamiento. Desde entonces, sus vidas se unieron hasta el día de hoy.

C. Tangana y Rocío Aguirre Gtres

C. Tangana y Rocío Aguirre han optado por vivir su historia de amor alejada de los focos, a pesar de que "El madrileño" es uno de los artistas más admirados de nuestro país. Ambos han formado un buen equipo artístico. La artista ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de la fotografía de moda.

Reacciones al embarazo

Las reacciones al embarazo de Rocío Aguirre no se han hecho de esperar. Numerosos rostros conocidos de la pareja han comentado la publicación de la fotógrafa, felicitando a la pareja por la noticia, como Hiba Abouk, Natalia Lacunza, Gala González, Rossy de Palma y Belén Esteban, entre otros tantos celebrities amigos de C. Tanga y Rocío Aguirre.