El cuello: el nuevo termómetro de juventud entre las celebs

Las alfombras rojas y los primeros planos de Hollywood lo han confirmado: el rostro ya no es el único protagonista de la belleza. Los flashes de los fotógrafos, implacables como rayos X de la vanidad, han puesto el foco en un nuevo territorio: el cuello y el escote. Esa piel fina, sensible y con memoria prodigiosa es capaz de delatar (sin filtros ni edición) las noches en vela, el exceso de sol y, por supuesto, el paso del tiempo.

Lo saben bien Sarah Jessica Parker, Nicole Kidman, Julianne Moore, Diane Keaton o Jennifer Aniston: da igual tener un cutis impecable o la sonrisa más luminosa de Hollywood; si el cuello no se cuida, se convierte en el auténtico narrador de la edad. Es lo que algunos llaman el “efecto tortuga”: todo va perfecto hasta que la cámara baja un palmo y… ¡zas! aparecen las arrugas verticales, la flacidez o ese escote que ha tomado demasiados mojitos al sol.

¿La buena noticia? Que hoy la cosmética ya no se limita a la cara (esa que cuidamos como si fuese patrimonio de la UNESCO). Ahora existen fórmulas que trabajan directamente sobre esta zona tan chivata, capaces de tensar, hidratar y devolverle firmeza con tanta eficacia que hasta las estrellas podrían volver a lucir sus vestidos palabra de honor sin un pestañeo. Y lo mejor es que la oferta es amplia: desde cremas accesibles que caben en cualquier tocador hasta tratamientos de lujo que parecen salidos de una caja fuerte en Suiza.

Así que, si quieres un cuello digno de alfombra roja, o al menos, de selfie sin filtro, estos productos prometen hacer por tu escote lo que un buen guion hace por una película: salvarla del desastre.

Los imprescindibles para un cuello de celebrity

1. Crema Cuello y Escote – SkinClinic Reafirmante y antiarrugas, indicada para todo tipo de piel. Atenúa arrugas, revitaliza el escote, aporta nutrición profunda y ayuda a disminuir manchas solares.

Crema Cuello y Escote – SkinClinic Reafirmante y antiarrugas Cedida

2. Flamingo Neck Flash Firming Concentrate Concentrado super reafirmante, antioxidante y tonificante. Con DMAE para tonificar y definir, y Ácido Hialurónico de alto y bajo peso molecular para hidratar y suavizar líneas finas. Aporta un efecto rejuvenecedor visible y duradero.

Flamingo Neck Flash Firming Concentrate Concentrado Cedida

3. Crema Reafirmante de Senos, Cuello, Brazos y Glúteos – Farma Dorsch Multizona con acción reafirmante, tensora e hidratante. Estimula la producción de colágeno y elastina, ayudando a levantar y dar volumen en la zona tratada.

Crema reafirmante de Farma Dorsch Cedida

4. Global Neck Cream – Línea Black Diamond de Tegoder. El lujo del diamante negro y la trufa negra en un tratamiento anti-flacidez y antigravedad que combate arrugas, exceso de volumen (papada) y deshidratación. Incluye activos de vanguardia como Progerin TT-2, GlaushiilineTM y melatonina antioxidante.

Global Neck Cream – Línea Black Diamond de Tegoder Cedida

5. Crema Antiarrugas Alisadora Rostro y Cuello – Línea Rigenerade Collistar. Inspirada en la medicina estética PRP, combina Ácido Hialurónico de muy bajo peso molecular y Péptidos Biomiméticos con Células Meristemáticas Italianas de Rosa Mosqueta. Nutre, regenera y alisa visiblemente la piel.

Crema Antiarrugas Alisadora Rostro y Cuello – Línea Rigenerade de Collistar Cedida

6. Firming Neck Cream – Omorovicza. Una joya cosmética de lujo húngaro. Con enzimas reafirmantes, ácido leontopodio, ácido hialurónico y un complejo termal patentado, combate arrugas por fotoenvejecimiento, unifica el tono y potencia la regeneración cutánea.