Curro Romero inaugura su monumento en Camas

A punto de cumplir 92 años, Curro Romero sigue recibiendo homenajes por todo lo que ha significado en el mundo taurino desde sus inicios en los sesenta, cuando inauguró un estilo de toreo y de entender el arte muy personal: desde la pureza, la lentitud y la cadencia. El currismo dio pie a un corriente estética y filosófica que se difundió en encuentros y debatió en tertulias. Más allá del ruedo, es un referente cultural que ha inspirado a escultores, músicos, escritores y pintores.

Homenaje a Curro Romero en Camas Jose Manuel Vidal Agencia EFE

Su arte, en definitiva, revolucionó la tauromaquia y está considerado uno de los toreros más influyentes y queridos de la historia. El 22 de octubre de 2000, después de un festival benéfico en La Algaba (Sevilla), puso fin a su larga carrera profesional, que se podría resumir en arte puro y autenticidad en el ruedo.

Su legado ha influido en generaciones posteriores de toreros, como Morante de la Puebla, Daniel Luque y otros grandes nombres de la escuela sevillana.

Ha recibido reconocimientos como la Medalla de Andalucía y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, y es considerado hijo predilecto de la provincia de Sevilla. Este sábado ha vuelto a vivir una jornada muy especial, junto a su mujer, Carmen Tello, en la localidad sevillana de Camas.

Homenaje a Curro Romero en Camas Jose Manuel Vidal Agencia EFE

Allí ha tenido lugar un acto institucional en su honor: la inauguración de un busto en la calle Santa María de Gracia, a las puertas de la emblemática Peña Taurina Curro Romero. Al homenaje han acudido muchos rostros conocidos del mundo de la tauromaquia, como Pablo Aguado, Diego Urdiales o Juan Ortega. Ha contado también con la presencia de muchos habitantes de la localidad que no han dejado pasar la oportunidad de brindar su cariño al diestro.

Homenaje a Curro Romero en Camas Jose Manuel Vidal Agencia EFE

El maestro ha seguido con atención los discurso en su honor, orgulloso por el busto que ahora perpetúa en el paisaje urbano el vínculo profundo entre el torero y su ciudad natal. "Gracias a mi pueblo, que siempre me ha tenido cariño verdadero, y ya no puedo más", ha expresado agradecido. Carmen ha asegurado ante las cámaras que ha sido un acto "súper emotivo". El próximo lunes el torero cumplirá 92 años y Tello ha reconocido que es una "suerte" poder "celebrar su homenaje aquí", su municipio natal.