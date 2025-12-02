Dani Martín y el alegato que incendia las redes: del escenario al debate político

Dani Martín lo ha vuelto a hacer. Si hace unas semanas agitaba titulares desde el WiZink Center asegurando que antes preferiría "morir" que sentarse en el jurado de La Voz, ahora el músico madrileño ha encendido un debate de dimensiones mucho mayores: la política. Un terreno que rara vez pisa, pero en el que esta vez ha decidido adentrarse con palabras que han provocado una auténtica tormenta digital.

Todo ocurrió durante uno de los conciertos de su gira 25º aniversario, cuando, antes de cantar Besos, lanzó un mensaje que mezclaba indignación, frustración social y reclamo colectivo. "El Covid-19 lo sacamos nosotros adelante”, comenzó, visiblemente emocionado. “Sobre todo los médicos, doctores, enfermeros… a los que no se les ha subido el sueldo. Los de ambulancias, los bomberos, los policías. La DANA también la sacó el pueblo adelante. Y lo más acojonante es que nadie nos da explicaciones". Un preámbulo que muchos interpretaron como un grito ciudadano… hasta que llegó la frase que desataría el caos.

Llamada a la abstención

El artista confesó entonces que no tenía intención de votar a ningún candidato en las próximas presidenciales y, aún más, animó a su público a hacer lo mismo. "Yo os animo a que no votéis a nadie. A nadie. Para que se den cuenta de que no nos representa ninguno. Todos buscan algo de nosotros, y nosotros valemos demasiado. Nuestro valor y nuestro corazón es el mayor tesoro del mundo", proclamó sentado al borde del escenario, en un tono casi íntimo y, al mismo tiempo, incendiario.

El mensaje, lejos de diluirse entre aplausos, explotó en redes sociales en cuestión de horas. Para muchos usuarios, se trata de un discurso "peligroso", especialmente viniendo de un artista con un enorme poder de influencia entre los más jóvenes. En X, antiguo Twitter, los comentarios se multiplicaron hasta formar un auténtico campo de batalla ideológico. "Eso es justamente lo que quiere la derecha y los fascistas, que te quedes en casa. ¡Que no te engañen!", criticaba un tuit viral con miles de interacciones.

Otros, más contundentes, lo calificaban de "cobarde" por promover la abstención -"lo difícil es ir a votar y elegir el menos malo"- o reivindicaban el voto como herramienta de supervivencia democrática. "Para mucha gente, no votar puede significar no estudiar, morir por falta de atención médica, no poder envejecer con dignidad… Votar es la mejor forma de lucha", subrayaba una usuaria.

Pero no todo fueron reproches. También hubo quienes celebraron su postura, considerándola una reflexión honesta sobre el desencanto político. "Votar es inútil porque gobiernan para los mismos. Organízate y movilízate", defendía un internauta.

El propio Martín cerró su discurso con un deseo cargado de idealismo: "Espero que a los jóvenes no se lo pongan más difícil. Que tengan derecho a una vivienda y un trabajo digno". Un mensaje que, aislado, habría pasado por una reflexión social más dentro de su repertorio emocional. Pero el llamamiento a no votar ha abierto una grieta que sigue creciendo.

Sea valentía, irresponsabilidad o pura impulsividad, lo cierto es que Dani Martín ha desencadenado uno de los debates más fieros de las últimas semanas. Y, como suele ocurrir con él, no parece que vaya a quedar aquí.