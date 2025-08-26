Dani Martin, roto de dolor, se despide de Verónica Echegui a través de una emotiva carta: "Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto"

La muerte de Verónica Echegui a los 42 años ha dejado huérfano al cine español. La actriz era una de las más aclamadas de nuestro país y su inesperada pérdida ha causado una gran conmoción en el mundo de la cultura, que llora desde que se confirmó la noticia el fallecimiento de la intérprete a causa de un cáncer.

Las palabras de Dani Martín

Las redes se han inundando de infinitos mensajes de recuerdo hacia a Echegui tras su muerte. Dani Martín, totalmente roto por la noticia, le ha dedicado una bonita carta de despedida a la actriz, con la que protagonizó "Yo soy la Juani", la película de Bigas Luna que la catapultó al estrellato.

"La Vero era la Penélope de ‘Jamón jamón’, la Rosalía de ‘Saoko, papi, saoko’, la artista más pura de todas las artistas, la Lola flores del tuning, la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril. La Vero era mucha Vero", comienza diciendo en el escrito Dani Martín.

"A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera. Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos", confiesa el cantante sobre su trabajo en la película que los unió para siempre.

"Hacía tiempo que no la veía, hasta esta mañana. No sabía que hoy nos encontraríamos, así es esta vida, que no es nuestra. Ojalá no haberte visto hoy, que Bigas siguiera también aquí y habernos ido a comer con él a su huerta ajos, aceite, hortalizas, su vino tan rico y brindar por todo lo que nos quedara por hacer. Pero esta cosa tan caprichosa y preciosa que llamamos vida no lo ha preparado así. Eres única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética. Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto. Mujer libre, anárquica y hermosa", expresa el artista, roto de dolor.

"Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto. La Vero, nuestra Vero (retiro lo de nuestra, ella era suya y a veces un ratito de los suyos), vuela libre, como siempre lo has hecho. Salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo no veo. Te quiero, Eche", se despide Dani Martín, añadiendo los versos de la canción "Un mar eterno" de Hannah, BSO de la película "Yo soy la Juani": "Como en un mar eterno quiero ser yo libre amor. Para que cuando cante, llegar a tu corazón".

Echegui, con valentía y positividad hasta el final

La actriz llevaba ingresada en el Hospital 12 de Octubre desde finales del mes de julio, tal y como informó la agencia EFE tras confirmarse su fallecimiento. Echegui llevó su enfermedad con total discreción y la opinión pública no era conocedora del delicado estado de salud de la artista. Según fuentes de total solvencia desvelan a "Vanitatis", Echegui no dejó a un lado sus compromisos laborales, a pesar de que su estado de salud de había debilitado en los últimos meses. Prueba de ello es que, próximamente, verán a la luz los últimos proyectos de la actriz, que no dejó de trabajar hasta el final.