Daniel Guzmán cuenta cómo se enteró de la muerte de Verónica Echegui: "Me quedé paralizado"

A punto de cumplirse dos meses de la inesperada muerte de Verónica Echegui, sus familiares y amigos todavía hacen frente al dolor de su pronta pérdida. Entre ellos Daniel Guzmán, que además también tuvo que lamentar el fallecimiento de Rosario García, protagonista de su nueva película, “La deuda”; que falleció en mayo a los 92 años, apenas unas semanas después de presentar el filme en Málaga.

Visiblemente emocionado, el actor ha visitado el plató de “Espejo público” para comentar su última obra, y allí ha revelado que Verónica Echegui estuvo a punto de participar en la cinta. “Tenía en la cabeza a Verónica y a Susana Abaitua, y empecé a hablar con Vero. Le entusiasmó la historia y el guion, pero cinco meses antes de empezar a rodar me dijo que no podía hacer la película. ‘Tengo un problema de salud que te pido que no trascienda y vamos a ver cómo salen las cosas, pero ahora tengo que parar de trabajar’, recuerdo que me dijo”, ha explicado Guzmán ante Susanna Griso y Gema López.

Además, el cineasta ha revelado que, aunque eran muy amigos, no tuvo mucho contacto con Echegui en sus últimos meses. La actriz atravesaba esos momentos complicados en la más estricta intimidad, razón por la que la noticia de su muerte pilló por sorpresa incluso a Daniel Guzmán.

Daniel Guzmán Gtres

“No tuve contacto con ella en los últimos meses porque se desencadenó todo muy rápido. Entrando en una sala de proyección en un estreno, alguien me dijo: ‘Lo siento mucho’. No sabía a qué se refería, y me dijo: ‘Ha fallecido tu amiga’. Fue entonces cuando lo vi y me quedé paralizado, porque los últimos meses no hablé mucho con ella y no sabía mucho. Era una persona muy especial”, ha recordado Guzmán.

Pese a lo dolorosa que ha sido para él no solo la muerte de Verónica, sino de Rosario y de su abuela, por la que se sigue emocionando siete años después de su adiós, Daniel Guzmán intenta convertir en dolor en alegría al recordar todos los momentos felices que vivió junto a ellas.

“Intento tratar la muerte como parte de la vida, e intento transformarla en alegría, despojarme de ese dolor y comprender que he sido un privilegiado por compartir la vida con gente que quiero, pero me duele no haber tenido más tiempo de haber disfrutado con ellas”, ha lamentado el artista.