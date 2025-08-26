Daniel Guzmán, sobre la enfermedad de Verónica Echegui: "Ella me pidió que yo fuera muy discreto"

El mundo de la cultura de nuestro país está de luto. Verónica Echegui, una de las actrices más admiradas de nuestro país, falleció el domingo 24 de agosto los 42 años a causa de un cáncer en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. La inesperada y prematura muerte de uno de los rostros más carismáticos y talentosos del cine español ha causado una gran conmoción y, en las últimas horas, familiares y amigos se han despedido por última vez de Echegui, la inolvidable protagonista de "Yo soy la Juani", su película debut con la catapultó a la fama.

Daniel Guzmán, conocedor de su enfermedad

La opinión pública no era conocedora del estado de salud de Verónica Echegui, que vivió su enfermedad en la más estricta intimida. Tan solo sus allegados y su círculo más cercano sabía la enfermedad de la actriz. Entre ellos, Daniel Guzmán que, visiblemente emocionado, atendió a los medios de comunicación en las puertas del Tanatorio de La Paz. Tal y como reveló, Echegui le pidió que guardase su secreto.

Rostros conocidos despiden a Verónica Echegui en el Tanatorio de La Paz Jose Velasco Europa Press

"En la última etapa estuvimos ahí para hacer un proyecto juntos y, bueno, yo lo mantuve con sensibilidad, en secreto. Ella me pidió que yo fuera muy discreto y es complicado, porque era una persona muy especial, muy auténtica", confesó Guzmán. "Yo creo que de su generación la más talentosa y con una personalidad única, de verdad. O sea, no porque se haya ido, pero es un golpe, es un revés muy duro, muy duro, de verdad", añadió el director de cine sobre la intérprete.

Familiares y amigos despiden a Echegui

A lo largo del día de ayer, familiares y amigos se acercaron al Tanatorio de La Paz de Madrid para dar el último adiós a Verónica Echegui, como Sara Sálamo, Vicky Luengo, Silvia Alonso, María Adánez, Paco León, Dafne Fernández y Cayetana Guillén Cuervo.