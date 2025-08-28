Daniela Blume reaparece embarazada y casada tras cinco meses desaparecida

Daniela Blume se ha reinventado en mil y una ocasiones. Es lo que tiene ser tan polifacética. Después de unos años siendo uno de los grandes reclamos televisivos, siendo colaboradora de ‘Sálvame’ o una de las habitantes de la casa de ‘GH Vip’, optó por huir del medio. Dejó de ser estrella de los platós de televisión para adoptar un papel bien distinto, desarrollándose ahora como creadora de contenido. Eso sí, no solo en calidad de influencer en redes sociales, sino también en su versión más erótica, siendo una de las grandes de Onlyfans, plataforma en la que no se deja nada a la imaginación y donde muchos famosos hacen su agosto.

Pero la comunicadora ha estado durante cinco meses sin dar señales de vida. Sus seguidores estaban alertados, preocupados por si estaba bien o si había sucedido algo que la protagonista prefería afrontar en la intimidad. Todos rezaban para que no fuese nada malo, nada grave. Ya se ha resulto el misterio y no, no era algo negativo, pues mientras muchos se preguntaban qué es de ella, Daniela Blume estaba preparando su paso por el altar y, además, quedándose embarazada. Sus fans no dan crédito, pues no esperaban tan radical giro de guion.

Daniela Blume regresa casada y con embarazo

La estrella viral no solo comparte contenido para adultos en la página azul, sino también imparte clases de yoga en otras plataformas. Por supuesto, como buena influencer, también ofrece detalles sobre su rutina y alguna que otra píldora de su vida privada. Sus seguidores son muchos y muy variados, pues acuden a ella en busca de un contenido concreto según los gustos y expectativas. Pero ha sorprendido a todos ahora cuando ha publicado imágenes que confirman que ha pasado por el altar y se ha convertido en una mujer felizmente casada. También otra en la que muestra un test de embarazo positivo.

Daniela Blume el día de su boda Instagram

Daniela Blume ha estado cinco meses sin actualizar sus redes sociales. Pero ahora ha regresado y da explicaciones a sus fans. Se le había bloqueado la cuenta, no podía acceder a ella y mientras lograba tomar el control de sus plataformas sociales, se ha entretenido en seguir adelante sumando hitos importantes en su vida. Por ejemplo, seguir con sus planes de boda con su novio, como así confirmó el pasado mes de marzo cuando dio a conocer que su chico había hincado rodilla derecha en el suelo para desenfundar un anillo y pedirle matrimonio. Dijo que sí, respuesta que ya ha repetido en el altar, convirtiéndose en marido y mujer, para sorpresa de muchos.

Daniela Blume el día de su boda Instagram

Pero tiene más buenas nuevas que compartir con sus fieles. Ha dejado en shock a muchos al desvelar que además está embarazada de su segundo hijo. Daniela Blume ya se convirtió en mamá en febrero del año pasado y ahora que su niña tiene un año y medio, ya le han dado la buena nueva de que tendrá en breve un hermanito. “En estos cinco meses sin cuenta me ha dado tiempo a quedarme embarazada de nuevo y casarme con el amor verdadero”, decía la influencer, antes de ver cómo su cuenta en Instagram ha vuelto a desaparecer de nuevo. Al menos le dio tiempo a mostrar fotos de su boda y del test de embarazo positivo.