El dardo de Almudena Cid a Christian Gálvez y Patricia Pardo tras sus palabras sobre su relación: "Ninguna mentira…"

El triángulo mediático formado por Almudena Cid, Christian Gálvez y Patricia Pardo suma un nuevo capítulo. Días después de que la periodista gallega hablase en profundidad sobre cómo vivió el inicio de su relación con el presentador, la exgimnasta olímpica ha compartido en redes sociales una frase que muchos han interpretado como una respuesta envenenada.

"Ninguna mentira, por más que se repita, se vuelve verdad; solo encadena a quien la sostiene", escribía Cid junto a una imagen de un ramo de rosas rojas. El detalle no pasó inadvertido: se trata, precisamente, del regalo con el que Gálvez sorprende cada cumpleaños a su actual pareja, según revelaron en el pódcast "No somos nadie". Un gesto cargado de simbolismo que ha encendido de nuevo la conversación pública en torno a la separación y el romance posterior.

El silencio

Patricia Pardo había abierto recientemente su corazón en "Lo que tú digas", el espacio de Álex Fidalgo. Allí relató que el primer año de relación con Gálvez fue "terrorífico", marcado por los rumores, los juicios mediáticos y la presión de quienes dudaban de la cronología oficial. "Nos perjudicó mucho el silencio. Hasta que empezamos a mostrarnos un poco empalagosos en redes, el tema no se relajó", reconocía la periodista.

Con franqueza, Pardo explicó que cuando comenzaron a conocerse, ambos estaban ya separados, aunque no lo hubiesen hecho público. "No teníamos una relación, éramos dos personas divorciadas o separadas que coincidieron en un pasillo de Telecinco. Había un tonteo, nada más", detalló. Una versión que trataba de despejar las sospechas de solapamiento entre el fin del matrimonio de Gálvez y Cid, anunciado en octubre de 2021, y el inicio de su noviazgo con la presentadora, oficializado apenas unos meses más tarde.

El relato de Pardo incluía además la confesión de haberse sentido demonizada por parte de la opinión pública. "Me han puesto la etiqueta de ‘la mala de España’ sin conocerme, y me han juzgado por algo que no pasó. A Christian, ni te cuento", lamentó. Según su testimonio, solo un periodista de la revista "¡Hola!" se mostró dispuesto a creerle cuando le aseguró, en privado, que llevaba más de medio año separada de su marido. "No interesaba esa verdad, era más fácil colocarnos como los malos de la película", concluyó.

El eco de esas declaraciones parece haber llegado a oídos de Almudena Cid, que con su mensaje críptico ha reavivado la polémica. Aunque no mencionó nombres, la coincidencia temporal y el guiño de las rosas dispararon las interpretaciones. La exdeportista, que en los últimos años ha emprendido una nueva etapa vital marcada por la interpretación y la escritura, ha optado por un gesto elegante pero contundente: la palabra como arma silenciosa.

En este tablero de emociones, declaraciones y recuerdos aún recientes, lo cierto es que la herida mediática parece no haber cerrado del todo. Y mientras Pardo y Gálvez defienden su historia frente a las etiquetas y los juicios ajenos, Cid recuerda con una sola frase que la verdad -o la versión de ella- siempre acaba encontrando su lugar.