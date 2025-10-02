La declaración de amor de Álvaro García a Gloria Camila en su último concierto: "Estoy enamorado"

Este mes de octubre se cumple un año de la ruptura de Gloria Camila y David García, el joven con el que compartió los últimos cinco años de su vida tras su noviazgo con Kiko Jiménez. 12 meses después, la hija de Ortega Cano se encuentra de nuevo enamorada de Álvaro García, el artista con el que ha recuperado su ilusión en el amor. En apenas unos meses, su relación está de lo más consolidada y el cantante se ha convertido en uno de los grandes apoyos de la familia.

La declaración de Álvaro

Inmerso en sus compromisos profesionales y en sus conciertos, Álvaro García ha roto su discreción en su último show y le ha dedicado unas bonitas palabras a Gloria Camila, declaración que la hija de Rocío Jurado no ha podido aún escuchar por estar participando en "Supervivientes: All Stars".

Gloria Camila en el concierto de su novio, Álvaro García Gtres

"Yo soy cantante, pero aparte soy compositor y siempre que compongo canciones pues me gusta cantar y cosas que son vivencias mías y escribir cosas que me han pasado. Y en este caso, pues bueno, pues estoy enamorado y cuando llega el amor, tú sabes, aparecen las musas y todas estas cosas", ha dicho el artista antes de interpretar "Persona vitamina", la canción que le dedicó a Gloria Camila. Mucho más reservado ante las cámaras, Álvaro ha asegurado que la "estamos viendo" en el concurso y que están "apoyándola a tope".

Separados más de un mes

La pareja lleva separada más de un mes y Gloria Camila no ha podido evitar romperse en Honduras al recordar a su novio. "Se me está haciendo súper duro. No sé qué tal estará, no sé qué tal le estará yendo, no sé si se acordará de mí, si me está viendo, si no, si está orgulloso, si le está gustando... Es que no sé nada", confesaba entre lágrimas la hermana de José Fernando.

Álvaro García se ha convertido en un pilar fundamental para Gloria Camila y el clan Mohedano este año. El artista ha congeniado muy bien con toda los Ortega y es uno más de la familia.