El declive de Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia: "Sus amistades la llevan por el mal camino"

Mal momento para Carla Vigo. La sobrina de la Reina Letizia ha vuelto al piso tutelado del que fue dada de alta hace solo unos meses, una señal de que su recuperación no avanza al buen ritmo que hasta ahora se creía. La joven arrastra varios problemas de salud mental y desde hace tiempo su círculo íntimo ha venido trasladando a LA RAZÓN su preocupación por ella.

Una de sus amigas más íntimas era la actriz Christina Rapado, que en los últimos meses ha preferido poner algo de distancia con Vigo por la espiral de autodestrucción en la que, dice, ha entrado.

“Siempre la he querido mucho y la he tratado como a mi hermana. He intentado hacerle un hueco en la industria y la ayudé a que desfilara como modelo e incluso le propuse que colaborara en ‘Sole’, el nuevo corto que he hecho con Antonio Resines. Siempre la he querido ayudar, pero ella se rodea de un grupo de satélites, unas amistades que no le vienen bien y la llevan por el mal camino. Ellos le recomendaron que no participara en ‘Sole’, y me consta que ahora ella se arrepiente un montón porque estamos a tope con la promoción y está yendo muy bien”, comienza exponiendo Rapado ante quien esto escribe.

Carla Vigo y Christina Rapado disfrutan de una tarde juntas por Madrid Cortesía

La actriz lamenta que “las malas influencias” de las que se rodea Carla “solo la llevan de fiesta con todo lo que eso conlleva, y con todo lo que ella ha pasado, es lo último que le conviene”. Pone el foco también en el “falso representante” de Vigo, que “le chupa la sangre y solo quiere cobrar por ella cuando la lleva a eventos”.

Rapado compara el caso de Carla Vigo con el de Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto con el que ella también mantenía una estrecha amistad y del que tuvo que alejarse a consecuencia de una situación similar: “Él se encuentra ahora en un túnel sin salida y no parece que vaya a salir de ahí, porque ya se encargan esas alimañas de mantenerlo así para sacarle el dinero”.

Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia Gtres

La artista teme que Carla Vigo pueda terminar en ese mismo túnel, y anima a su familia y a sus verdaderos amigos a hacer algo por ella. “Yo tuve que alejarme de ella porque estar cerca me traía problemas, pero la quiero mucho y le deseo lo mejor, de verdad”, expone Rapado a este diario.

Los problemas de Carla Vigo

Fue la propia sobrina de doña Letizia quien reveló en una entrevista publicada en la revista “Lecturas” que ingresó en 2022 en un centro psiquiátrico a raíz de una ruptura sentimental que pasó factura a su salud mental. Desde entonces, parece que le cuesta reponerse y Vigo ha sido vista en varias ocasiones acudiendo a un centro hospitalario, a veces acompañada de sus abuelos maternos, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, los padres de la Reina.

Se desconoce hasta qué punto está implicada doña Letizia en los problemas de su sobrina. Carla Vigo es todo lo discreta que puede sobre este asunto, aunque sí ha expresado públicamente que tanto su tía como sus primas son un fuerte apoyo para ella.