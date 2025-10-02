El desagradable episodio de Sandra Barneda en un avión junto a su perro Leo

Sandra Barneda está en pie de guerra. No para de trabajar, lo que le hace pasar muchas horas en los pasillos de Mediaset, además de los platós de la cadena, al tratarse de una de las presentadoras estrella del momento. Pero esto también le hace estar constantemente cogiendo vuelos, especialmente cuando enfrenta la tarea de lidiar con los infieles en ‘La isla de las tentaciones’ en República Dominicana. Pero también viaja mucho por placer, ya sea para conocer rincones perdidos del planeta o para pasar tiempo con su novia en Ámsterdam.

De ahí que sienta que los aeropuertos son parte de su rutina, casi como otro hogar para ella, por las largas horas que debe pasar en ellos. Para pocos esto resulta cómodo, pero compensa la idea de dejar atrás la rutina y poner rumbo a otros enclaves del globo. Pero para las mascotas puede suponer un mal mayor, al no comprender la situación y verse desbordados por los ruidos, controles y procesos que deben pasar para viajar según la normativa establecida y con total seguridad. Algo que ha crispado los nervios de la comunicadora, que ha querido compartir una reflexión con sus seguidores tras pasar por una mala experiencia.

Sandra Barneda alerta sobre viajar con mascotas

La presentadora ha querido poner de relieve que los animales también tienen sus derechos. Poco a poco se les van reconocimiento y se avanza para reconocerlos como un miembro más de la familia. Pero quizá hace falta trabajar más en los viajes en avión cuando un perro acompaña a su dueño en sus periplos. No lo hacen aún en las mejores condiciones y su fiel compañero ha vivido una desagradable situación que ha terminado en reflexión viral.

“Estoy viajando con Leo en avión y, aparte de pagar más de 100 euros de billete, no tiene derecho a nada. Prácticamente tienes que… bueno, que no se note el perro”, comienza a denunciar ante sus fieles de Instagram Sandra Barneda, “muy indignada” por lo sucedido. “Me tocó un señor en medio, ¿qué hacen cuando no les caben las piernas hacia delante? Pues abren las piernas. Le dije ‘es que hay un perro abajo’ y me dice ‘pues no cabe’. Pues es que es mi asiento… lo que no me caben son las piernas y el perro”. Pero esto no sería lo peor.

Sandra Barneda lo que peor ha visto no ha sido que el hombre no comprendiese que le acompañaba un perro, que también ha pagado por su espacio en el avión. Lo que ha elevado su enfado ha sido cómo desde la compañía no se le haya respetado sus derechos: “Y me dice ‘ya, pero es que yo no sabía que viajaba con un perro’. Y la azafata excusándole al hombre. Si se demuestra que estamos viviendo en una sociedad en la que los animales de compañía tienen unos derechos y los dueños tenemos unas obligaciones, tendrán que empezar a facilitar que los perros puedan viajar, pero no de cualquier manera”, termina pidiendo en una reflexión con la que busca que sus seguidores entren en debate y le ofrezcan su punto de vista.