Desembarco en México: la conquista americana de la belleza Yébenes

El desembarco de Maribel Yébenes en México marca un hito en una historia que comenzó hace medio siglo en España. Imaginemos a una joven Maribel, con su pequeño centro de estética, decidida a revolucionar la belleza. Su enfoque innovador y una meticulosa atención al detalle no tardaron en atraer a personalidades que hicieron de su clínica su segunda casa.

Ahora, es su hija que pidió el sorpasso, Myriam Yebenes quien se dirige hacia Polanco y el icónico Palacio de Hierro, donde el lujo es la norma y la belleza se redefine. Aquí, no se trata solo de tratamientos, sino de la exclusividad del entorno y de las caras conocidas que lo frecuentan.

El verdadero tesoro del legado de Maribel Yebenes es su hija Myriam, quien está lista para asumir el mando y llevar la marca a nuevos horizontes. Ha recogido el legado de su madre, profesionalizando y transformando la empresa familiar en un auténtico imperio.

Realizar un relevo generacional plantea un reto significativo, especialmente porque la marca está tan ligada a su madre, una pionera con un reconocidísimo prestigio. Aunque Maribel ya no atiende tratamientos, su nombre sigue atrayendo a una clientela fiel y comprometida.

Myriam ha aprendido a conectar con la élite mexicana, creando lazos auténticos con sus clientas. Alejada de la distancia que Maribel mantenía, celebra ahora una complicidad basada en la confianza mutua.

Entre las celebridades que han pasado por sus manos se encuentran figuras como Isabel Preysler, Naty Abascal, Nicole Kidman, Richard Gere. Valentino, Pablo Motos o Antonio Banderas. Cada una trae consigo anécdotas que superan cualquier ficción . Por ejemplo, Kidman, famosa por su piel delicada, fue un desafío memorable para Maribel.

Yébenes con Pablo Motos Cedida

Con la llegada a Polanco, un barrio donde el lujo es cotidiano h los ricos son muy ricos , muchos comienzan a preguntarse quién será la próxima celebridad en cruzar la puerta del Palacio de Hierro. En este espacio, los clientes buscan más que un tratamiento; desean el secreto de la juventud y el lujo con mayúsculas en los tratamientos más punteros .

Sin embargo, lo que verdaderamente muchos necesitan es aprender a apreciarse a sí mismos. Y aquí la psicología detrás de la estética juega un papel crucial en Las Yébenes. Myriam es consciente de que muchos llegan buscando cambios tras enfrentar dificultades personales como separaciones matrimoniales, falta de autoestima o duelos varios.

A medida que se acerca la inauguración de su nueva clínica, la curiosidad sobre cómo la marca Yébenes se adaptará al nuevo mercado mexicano crece. Myriam se ha ganado el respeto de sus colegas con su filosofía de “menos cirugía y más cosmética”, y llega dispuesta a llenar ese vacío con tratamientos que embellecen sin intervenciones invasivas tan en alza en América Latina

Así, con el legado familiar como guía, Myriam Yébenes se prepara para dejar huella en el mundo de la belleza en México. La belleza "made in Yébenes" está lista para brillar en el Palacio de Hierro, donde la exclusividad y la sensualidad se despliegan en un ambiente irresistible. ¿Quién será la próxima estrella en atravesar esas puertas, lista para deslumbrar al mundo?