El deseo de Ana Rosa Quintana en este fin de año: "Que haya un reencuentro"

2025 no ha sido un mal año para la periodista Ana Rosa Quintana. En enero anunció su vuelta al horario matinal de Telecinco con El programa de Ana Rosa, tras haber pasado una temporada presentando la franja vespertina con TardeAR. Le gustó la experiencia, pero confesó que su "sitio natural" es la mañana, donde había trabajado durante casi dos décadas.

En su regreso, explicó que le atrae la frescura del directo matinal: "me encanta el directo y lo que aparece sin que te lo esperes". Este regreso implicó un cambio de ritmo y rutinas, volver a madrugar y ajustar su vida personal. También le dio la oportunidad de reencontrarse con su equipo y, además, recuperó a Máximo Huerta, que volvió a Telecinco el 5 de febrero después de diez años.

Ana Rosa Quintana en el plató de su programa Telecinco

El directo matinal le ha permitido también un mayor peso en la actualidad política, donde mantiene una línea editorial crítica hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, matizando que lo importante no es la ideología, sino "contar lo que está pasando".

Tras superar un cáncer de mama diagnosticado en 2021, Ana Rosa ha hablado públicamente sobre su recuperación a lo largo de 2025: sus revisiones periódicas, la importancia de la prevención y el valor de las cosas pequeñas. Esto ha marcado su evolución personal durante este último año.

Sin jubilación a la vista

A sus 69 años y con una trayectoria profesional tan larga, ha reconocido que podría estar jubilada, pero se siente con energía para seguir: “Estoy aquí porque me divierto”. Este mismo fin de semana, ha hecho balance de 2025 ante las cámaras de Europa Press: "Ha sido un año duro, de muchísimo trabajo, pero también es lo que queremos todos, que haya noticias, pasen cosas y espero que sean cosas buenas" aunque "lo peor es que la última temporada no son muy buenas, pero bueno".

Por último, a punto ya de dar la bienvenida a 2026, ha expresado su deseo de fin de año: "Me gustaría que acabáramos con la tensión que hay en este momento entre compañeros, en el Parlamento, en la vida social. La gente está muy tensa y creo que es muy bueno que relajemos. Y que haya un reencuentro". Aunque no lo menciona, hay que recordar que recientemente tuvo que prescindir de su colaborador Alessandro Lequio, despedido de Mediaset tras las acusaciones de Antonia Dell'Atte de violencia machista.