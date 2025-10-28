El deseo de Raquel Bollo tras la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Lo único que me gustaría es que se respeten muchísimo"

La separación de Kiko Rivera Irene Rosales continúa acaparando todos los titulares de nuestro país. Dos meses después de confirmar su ruptura después de 10 años de relación y dos hijas en común, la andaluza ha comenzado un incipiente romance con Guillermo, un apuesto empresario sevillano que le ha devuelto la ilusión en el amor.

Menos de dos semanas después de sus primeras fotografías, la ex de Kiko Rivera y su nuevo amor han dejado de esconderse. De hecho, Irene Rosales ya ha compartido su primera fotografía en redes con Guillermo.

El deseo de Raquel Bollo

La diseñadora ha reaparecido en el 25º aniversario de la Fundación Pequeño Deseo y se ha pronunciado sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, deseándoles lo mejor a los dos en esta nueva etapa. "Yo ya lo dije en su momento, yo creo que el cariño que se tenían ya no era como pareja y una e las frases que ha dicho Irene es que era más una madre", ha declarado Raquel Bollo, íntima de la familia.

Irene Rosales, nueva cita en el parque con Guillermo y demás amigos Europa Press

"Son muy jóvenes, que sean felices, yo lo único que me gustaría es que se respeten muchísimo por el bien de las niñas que tienen en común y que crezcan lo más felices posible y ya está, que cada uno sea feliz por su lado", ha expresado la televisiva, deseando que sigan llevándose bien por el bien de las menores.

Sobre la nueva ilusión de Irene Rosales, Raquel se ha mostrado prudente: "Yo lo único que digo es que andando y caminando es cuando se sabrán las cosas, ¿no? Entonces el tiempo dirá".

El apoyo de Irene a Kiko Rivera

Centrado en su carrera musical, el DJ ha anunciado nueva música tras su su ruptura con Irene Rosales. Tal y como anunciaba Kiko Rivera en redes, está "saliendo de la zona de confort" y "vuelve el Kiko más romántico". Su exmujer no tardaba en reaccionar ante las cámaras al ser preguntada por la nueva canción del hijo de Isabel Pantoja. "Ojalá, de verdad, de corazón, que sea un éxito. Y lo voy a apoyar al 100%", declaraba Rosales, mostrando públicamente su apoyo al padre de sus hijas.