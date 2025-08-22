La desgarradora carta de María del Monte a su madre en el aniversario de su muerte: "Esto cada vez es más difícil"

El 21 de agosto de 2021 fallecía Bibiana Algaba, madre de María del Monte, a los 96 años tras una larga enfermedad. La muerte de su progenitora fue uno de los golpes más duros en la vida de la artista y hoy, cuatro años después de su pérdida, la folclórica le ha dedicado una emotiva carta en redes.

Un bonito homenaje

"Hoy hace ya cuatro años de tu partida. Esto cada vez es más difícil. Todo sigue, se vive... Pero de otra manera muy distinta. Todo es distinto", comienza diciendo en el escrito María del Monte.

"Sé que no quieres que esté triste y lo tengo muy presente pero hay ratitos… en los que no puedo evitarlo El hueco que has dejado es tan grande como tú", confiesa la artista, rota de dolor.

"Es casualidad que mientras hago la foto de tu foto suenen las campanas de tu pueblo? Ese al que amabas tanto y me enseñaste a amar. Yo creo poco en las casualidades. Y como se que me ves que sepas que te recuerdo en mi alegría. Pero nunca en el dolor. Eso es lo que tú querías y así te recuerdo yo. Te voy a querer todas mis vidas", finaliza la cantante en el escrito.

El post se ha llenado de mensajes de amor y cariño hacia María del Monte en esta fecha tan señalada y dolorosa para la artista de numerosos rostros conocidos como Tamara Gorro, Toñi Moreno o Diana Navarro, entre otros.

Dos años del asalto

El 24 de agosto se cumplen 2 años del asalto a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal en la localidad de Ginés, uno de los mayores sustos de sus vidas. Mientras ellas estaban en su domicilio, unos ladrones entraron a robar, amordazaron a la periodista y las amenazaron de muerte. Además de la extrema violencia que vivieron esa fatídica madrugada, los asaltantes sustrajeron joyas de la pareja valoradas en más de un millón de euros.

María del Monte e Inmaculada Casal recuperan la sonrisa dos años después del violento robo en su domicilio Europa Press

El sobrino de la artista, Antonio Tejado, era detenido seis meses después del suceso, en febrero de 2024, por su presunta implicación en el asalto y, aunque en mayo de ese mismo año era puesto en libertad provisional, en mayo el Juzgado de Instrucción Número 16 de Sevilla emitía un auto de procesamiento contra el sobrino de la cantante, que considerado el "autor intelectual" del atraco y será juzgado por los presuntos delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, organización criminal y lesiones.

Dos años después, María del Monte e Inmaculada Casal han recuperado la paz y la tranquilidad. Esta semana, la pareja reapareció en el festival Starlite de Marbella en el concierto de Alejandro Fernández, uno de los cantantes favoritos de la artista, junto a otros rostros conocidos como Carmen Lomana o Anne Igartiburu.