La desgarradora carta de Sonia Monroy a su hermana tras su muerte

Sonia Monroy aceptó la propuesta de viajar a Honduras y concursar de nuevo en ‘Supervivientes All Stars’ con la promesa de demostrar su fortaleza. Quería cumplir su sueño, pero no era su momento. Ahora lo entiende, después de haber sido expulsada y regresar a España, donde le esperaba un drama familiar. Su hermana María Ángeles estaba librando una batalla contra un cáncer, pero estaba en fase terminal cuando regresó y pudo estar junto a ellas sus últimas semanas. Algo que se guardaba como un secreto, la de enfrentarse de nuevo a la muerte de un hermano, tras la pérdida de Frank y Peter en accidentes de moto.

“Estoy pasando por el peor momento de mi vida”, reconocía en ‘De viernes’, donde acudía para un cara a cara contra Yola Berrocal, su amiga desde hacía 25 años y ahora enemiga. “No quiero entrar en detalles porque duele demasiado, a mí y a toda mi familia. Pero sí, mi hermana tiene un cáncer terminar”, decía tan solo tres días antes del fatal desenlace. En la tarde de este lunes se dio a conocer la muerte de su hermana, lo que sumía una vez más a la familia en la tristeza.

La carta de Sonia Monroy a su hermana María Ángeles

Mientras la familia hace piña y encuentran consuelo entre los suyos, la artista ha encontrado un hueco para despedirse de su hermana a través de una emotiva carta. Unas palabras que encierran un incalculable dolor, al tener que enterrar a su tercera hermana, pilar importantísimo en su vida. Ahora mismo no encuentra consuelo, pero se refugia en familiares y amigos para transitar las primeras etapas del duelo.

“A veces el destino no nos quita el camino… Solo nos cambia el rumbo para llevarnos donde el alma debe estar. No era en una isla donde debía seguir luchando, era contigo hermana, para tomarte la mano y decirte adiós antes de que el cielo abriera sus puertas para ti”, comenzaba Sonia Monroy a redactar una desgarradora carta horas después de la muerte de María Ángeles. Está rota de dolor por tener que despedirse de ella, pero siente cierto alivio por haber podido estar presente en su último respiro y no recibir la noticia a miles de kilómetros de casa.

“Tu partida me ha destrozado, pero tu recuerdo será mi fuerza para seguir adelante. Prometo cuidar de tus hijas como si llevaran tu corazón latiendo en el mío con la misma fuerza y valentía que tú nos mostraste tener”, prometía a su hermana, antes de despedirse de ella, aceptar su marcha al encuentro de su familia: sus dos padres y sus dos hermanos: “Hoy nuestros cuatro ángeles estarán esperándote en las puertas del cielo, para recibirte con todo su amor. Vuela alto, mi guerrera eterna, que desde la tierra seguiré amándote hasta volver a encontrarnos. Te querré por siempre hermana. Ahora ya descansas en paz”, finalizaba.